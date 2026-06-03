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"CARMELA MORLINO" Centro Antiviolenza “Carmela Morlino”, nominata la commissione per la gara triennale

Procedura da quasi 350 mila euro per la gestione del servizio dell’Ambito Sociale di Foggia. Un solo concorrente ammesso alla fase di valutazione.

SINDACA EPISCOPO, FOGGIA

SINDACA EPISCOPO, FOGGIA

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Entra nella fase decisiva la procedura per l’affidamento delle attività del Centro Antiviolenza “Carmela Morlino”, struttura di riferimento dell’Ambito territoriale sociale di Foggia impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza. La Provincia di Foggia, attraverso la Stazione Unica Appaltante, ha nominato la commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate nell’ambito della gara pubblica.

L’appalto riguarda la gestione delle attività del centro per una durata di 36 mesi e ha un valore complessivo di 349.647,97 euro oltre IVA. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La procedura è stata avviata dal Comune di Foggia attraverso il Piano Sociale di Zona e successivamente gestita dalla Provincia in qualità di Stazione Unica Appaltante. Alla scadenza dei termini risulta pervenuta una sola offerta, ammessa direttamente alle successive fasi di gara dopo la verifica della documentazione amministrativa.

A presiedere la commissione sarà Caterina Di Molfetta, funzionaria della Città di Bisceglie. Componenti saranno Michele Tamburrelli, dirigente amministrativo dell’ASL Foggia, e Antonella Tortorella, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso. Segretaria verbalizzante sarà Marina Calabrese.

Il Centro Antiviolenza “Carmela Morlino” rappresenta una delle principali strutture territoriali impegnate nell’assistenza alle donne vittime di violenza domestica, maltrattamenti e stalking. Attraverso il servizio vengono garantiti ascolto, consulenza psicologica, supporto legale e percorsi di accompagnamento all’autonomia.

L’esito della gara consentirà di individuare il soggetto incaricato di proseguire queste attività nei prossimi tre anni, assicurando continuità a un presidio che negli anni ha assunto un ruolo centrale nella rete di contrasto alla violenza di genere nel territorio foggiano

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