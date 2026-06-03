Da Bari al Foggiano, entra in servizio 'Saetta': il cane robot dei Carabinieri contro esplosivi e minacce chimiche

BARI – Si chiama “Saetta” ed è il primo cane robot entrato ufficialmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari. Presentato nella caserma “Bergia”, il sofisticato drone terrestre rappresenta una delle più avanzate applicazioni della robotica al servizio della sicurezza pubblica e delle operazioni antisabotaggio.

Realizzato dalla società statunitense Boston Dynamics, il quadrupede robotico è stato progettato per intervenire in ambienti ad alto rischio, consentendo agli operatori di effettuare verifiche e bonifiche senza esporsi direttamente a potenziali pericoli.

Perché si chiama Saetta

A spiegare la scelta del nome è stato il Capitano Giuseppe Gastaldi, comandante del Nucleo Artificieri di Bari.

«L’abbiamo chiamato Saetta perché richiama la livrea delle vetture del Nucleo Radiomobile e rappresenta la prontezza dell’impiego operativo», ha dichiarato l’ufficiale durante la presentazione.

Il robot può essere controllato a distanza tramite tablet fino a circa 150 metri e possiede capacità di movimento particolarmente avanzate, che gli consentono di affrontare terreni complessi, salire scale e muoversi autonomamente anche in contesti difficili da raggiungere per i normali mezzi operativi.

Sensori avanzati contro esplosivi e agenti pericolosi

La funzione principale di Saetta è quella di operare al posto degli artificieri nelle situazioni più delicate.

Il dispositivo è equipaggiato con una serie di sensori tecnologicamente avanzati in grado di rilevare minacce esplosive, radiologiche, chimiche e biologiche. Tra le dotazioni figurano telecamere ottiche e termiche, sistemi per il rilevamento di radiazioni ionizzanti e un sofisticato “naso elettronico” capace di individuare sostanze potenzialmente pericolose.

L’obiettivo, come sottolineato dal comandante Gastaldi, è soprattutto quello di garantire la sicurezza degli operatori impegnati negli interventi più complessi.

Già impiegato durante le festività

Sebbene la presentazione ufficiale sia avvenuta nelle scorse ore, il cane robot è già stato utilizzato sul territorio.

In particolare, è entrato in azione durante le festività natalizie e di Capodanno per la gestione di grossi petardi inesplosi rinvenuti in diverse aree urbane.

Grazie al braccio meccanico di cui è dotato, Saetta è stato impiegato nelle operazioni di bonifica delle batterie di fuochi d’artificio rimaste inesplose, evitando che cittadini e operatori si avvicinassero a materiali potenzialmente pericolosi.

Un alleato per le emergenze del futuro

Le applicazioni operative del robot non si limiteranno esclusivamente agli interventi sugli ordigni.

Le sue capacità di osservazione, mappatura laser e rilevamento termico potranno infatti supportare numerose attività dell’Arma in scenari caratterizzati da rischi ambientali, contaminazioni o situazioni di emergenza. In caso di luoghi ritenuti pericolosi, Saetta potrà essere inviato in avanscoperta per raccogliere informazioni e fornire un primo quadro della situazione, contribuendo al lavoro delle diverse specialità dei Carabinieri.

L’introduzione del cane robot segna così un importante passo avanti nel processo di innovazione tecnologica delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rendere gli interventi sempre più efficaci e, soprattutto, più sicuri per il personale impegnato sul campo.

Lo riporta Baritoday.it