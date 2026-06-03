Lettera di un autista del TPL di Foggia

Ieri abbiamo celebrato il 2 giugno, Festa della Repubblica. Ma una festa, per essere davvero tale, non può ridursi a una ricorrenza sul calendario, a una cerimonia o a qualche discorso istituzionale. Una festa nazionale ha senso solo se accompagnata da tre elementi fondamentali: la conoscenza del passato, la consapevolezza del presente e la volontà di costruire un futuro migliore per tutti, non soltanto per pochi.

Senza questi tre pilastri, l’edificio chiamato Repubblica rischia inevitabilmente di indebolirsi, fino a cadere a pezzi.

In questi giorni si parla spesso di unità nazionale, ma l’unità non può essere solo una parola pronunciata nelle piazze o nei palazzi istituzionali. Deve diventare azione concreta, soprattutto verso le famiglie più fragili: genitori con figli disabili, bambini in sedia a rotelle, ragazzi autistici o persone che convivono quotidianamente con gravi difficoltà.

Molte famiglie, dopo un anno di sacrifici, non riescono neppure a concedersi una vacanza. Non per mancanza di volontà, ma perché mancano figure di supporto adeguate, assistenti, educatori, operatori specializzati. Persone capaci di accompagnare questi ragazzi e garantire anche ai loro familiari qualche giorno di serenità.

Sarebbe allora opportuno pensare a una forma di collaborazione tra Regioni, Comuni e istituzioni, creando convenzioni che permettano di coprire vitto, alloggio e compensi per operatori qualificati dedicati all’assistenza durante i periodi di vacanza.

Il risultato sarebbe duplice: da una parte restituire un sorriso a tante famiglie provate dalla fatica quotidiana; dall’altra offrire opportunità di lavoro a persone formate, spesso precarie, part-time o in attesa da anni di una sistemazione dignitosa dopo studi, sacrifici e investimenti personali.

Naturalmente non bisogna dimenticare le tante emergenze ancora aperte: persone senza casa, famiglie in difficoltà, cittadini che ancora oggi vivono in condizioni indegne. Ma proprio per questo è necessario iniziare a ridurre i problemi, invece di lasciarli crescere.

Da una parte ci sono figure apicali e istituzionali con stipendi importanti; dall’altra c’è un popolo che, attraverso le tasse, sostiene il sistema ma spesso vive nell’incertezza quotidiana. Un tempo si temeva per il futuro pur riuscendo a reggere il presente. Oggi, invece, per molti il problema è proprio il presente.

E se non riusciamo a garantire dignità oggi, quale futuro possiamo davvero immaginare?

La Repubblica si festeggia davvero solo quando nessuno viene lasciato indietro.