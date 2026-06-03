FOGGIA – Una nuova sede per la Caserma dei Carabinieri del quartiere San Lorenzo. La Prefettura di Foggia ha avviato ufficialmente un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un immobile da destinare all’eventuale trasferimento della struttura dell’Arma attualmente operativa nel capoluogo. L’iniziativa rappresenta il primo passo di una procedura che potrebbe portare alla stipula di un nuovo contratto di locazione per ospitare gli uffici e i servizi della stazione territoriale dei Carabinieri.

L’avviso, pubblicato dalla Prefettura e trasmesso al Comune di Foggia per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nasce dalle direttive emanate dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia del Demanio in materia di locazioni passive degli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato. L’obiettivo è verificare la disponibilità sul territorio comunale di edifici in grado di rispondere alle esigenze logistiche, operative e di sicurezza richieste dall’Arma dei Carabinieri.

Secondo quanto indicato nel documento, l’immobile dovrà possedere precise caratteristiche strutturali e funzionali. Sarà necessario garantire la conformità urbanistica ed edilizia, la piena agibilità, il rispetto delle norme sugli impianti tecnologici, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto delle prescrizioni antincendio. Inoltre dovrà essere dotato di certificazione energetica e di tutti i requisiti necessari per ospitare un presidio delle forze dell’ordine.

La Prefettura specifica che, qualora si dovesse arrivare alla sottoscrizione di un contratto di locazione, il proprietario dovrà produrre una dettagliata documentazione tecnica. Tra gli atti richiesti figurano una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato, le certificazioni relative agli impianti, il certificato di prevenzione incendi o l’attestazione di non obbligatorietà, l’attestato di prestazione energetica e la segnalazione certificata di agibilità.

La procedura è aperta ai proprietari di immobili che ritengano di possedere strutture idonee alle esigenze dell’Arma. Le proposte dovranno essere presentate entro il 3 luglio 2026 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, corredate da elaborati grafici, documentazione tecnica e indicazione del canone di locazione richiesto. Il contratto dovrà avere una durata minima di sei anni, pur prevedendo la possibilità di recesso anticipato da parte dell’amministrazione per sopravvenute esigenze organizzative.

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, il Comando Provinciale procederà a una prima valutazione tecnica degli immobili candidati. Le risultanze saranno poi trasmesse alla Prefettura che, insieme agli altri organismi competenti, effettuerà le verifiche necessarie. La scelta finale terrà conto non soltanto dell’aspetto economico, ma anche della funzionalità degli spazi, della posizione strategica, dell’accessibilità e delle esigenze operative dell’Arma.

L’avviso precisa inoltre che l’indagine di mercato non costituisce alcun impegno per l’amministrazione pubblica. La Prefettura si riserva infatti di valutare discrezionalmente l’opportunità di avviare una trattativa formale e di procedere alla stipula di un contratto, subordinatamente alle autorizzazioni del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del Demanio.