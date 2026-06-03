Foggia, Mainiero attacca la Giunta: "I cantieri non si dirigono in smart working"

Si accende il dibattito politico a Foggia dopo la delibera con cui il Comune ha approvato una convenzione con il Comune di Mazara del Vallo per l’utilizzo condiviso dell’ingegnere architetto Irene Licari, dirigente dell’Area 9 Opere Pubbliche PNRR del Comune di Foggia. A sollevare forti critiche è il consigliere comunale Giuseppe Mainiero, che punta il dito contro la scelta dell’amministrazione Episcopo di consentire alla dirigente di continuare a operare su Foggia per due giorni a settimana in modalità smart working dalla Sicilia.

La convenzione, approvata con la delibera di Giunta n. 133 del 21 maggio 2026, prevede infatti che dal 1° giugno la dirigente assuma un incarico presso il Comune di Mazara del Vallo, mantenendo però alcune funzioni anche nel capoluogo dauno.

Secondo Mainiero, la decisione arriverebbe in un momento particolarmente delicato per la città, segnato da cantieri rallentati, opere pubbliche strategiche ancora incomplete e tempistiche amministrative sotto pressione, soprattutto per gli interventi legati ai fondi del PNRR.

“Dopo mesi di ritardi, cantieri sostanzialmente fermi e opere pubbliche fondamentali per la città abbandonate a una gestione amministrativa sempre più confusa, l’amministrazione Episcopo riesce ancora a sorprenderci. E, purtroppo, non in meglio”, dichiara il consigliere, citando tra le opere interessate il Teatro del Mediterraneo, la piscina all’aperto e il Campo dei Fiori.

Nel mirino di Mainiero c’è soprattutto la compatibilità tra la modalità di lavoro a distanza e il ruolo tecnico del direttore dei lavori nei cantieri pubblici.

“Il direttore dei lavori non è un passacarte digitale. Non dirige un cantiere guardando file pdf da centinaia di chilometri di distanza. Il direttore dei lavori deve stare sui luoghi, verificare le lavorazioni, controllare i materiali, accertare lo stato reale dell’opera, contestare ritardi, impartire ordini, verificare i Ssl, controllare subappalti e subcontraenti. Deve esserci”, afferma Mainiero.

Il consigliere evidenzia inoltre le possibili ricadute sui finanziamenti PNRR e sulle risorse eterofinanziate, sottolineando il rischio di ritardi nelle opere e criticità nella gestione delle scadenze amministrative.

“Qui non stiamo parlando di una scrivania vuota o di una firma digitale. Stiamo parlando di cantieri, scadenze, rendicontazioni, cronoprogrammi, fondi Pnrr e risorse eterofinanziate. Ogni ritardo, ogni mancato controllo, ogni incertezza organizzativa può diventare un problema serio per il Comune di Foggia”, sostiene.

Mainiero annuncia quindi un’iniziativa formale rivolta agli organi di controllo del Comune. “Presenteremo una diffida al segretario generale e al presidente del Collegio dei revisori dei conti affinché venga immediatamente effettuata una ricognizione di tutti gli interventi nei quali l’ing. Licari risulti ancora direttore dei lavori o comunque titolare di funzioni tecniche nella fase esecutiva”, spiega, chiedendo la nomina immediata di nuovi direttori dei lavori o l’istituzione di un ufficio tecnico dedicato con presenza costante sui cantieri.

Infine, il consigliere si rivolge direttamente all’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, chiedendo chiarimenti in Consiglio comunale sulla gestione dei principali interventi cittadini: “Foggia non può permettersi cantieri fermi, opere incompiute, finanziamenti a rischio e direzioni lavori immaginate come se fossero call center. I cantieri non si dirigono da remoto. I ritardi non si recuperano con lo smart working”.

Lo riporta foggiatoday.it.