Foggia unita per Stefania Rago: “Se mi avessero ascoltata sarei viva per guarire le mie scarpe”

FOGGIA – Un lungo fiume bianco ha attraversato oggi le strade di Foggia nel nome di Stefania Rago, la donna uccisa il 23 aprile scorso in quello che gli inquirenti contestano come un femminicidio. Centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione organizzata per ricordarla e per ribadire con forza che la violenza contro le donne non può e non deve essere ignorata.

La fiaccolata, promossa dai familiari e sostenuta da associazioni e cittadini, ha visto una partecipazione trasversale: giovani, anziani, famiglie intere e rappresentanti delle istituzioni hanno sfilato insieme in un clima di profonda commozione. Presenti anche esponenti dell’amministrazione comunale, tra cui l’assessore De Santis, che ha voluto testimoniare la vicinanza della città alla famiglia di Stefania.

A guidare il corteo i parenti della vittima, molti dei quali indossavano magliette con il volto sorridente di Stefania e il simbolo del nastro rosso. Nelle mani fiori, fiaccole e cartelli carichi di significato. Tra quelli che hanno maggiormente colpito i presenti, la scritta: “Sei cambiato? Che cosa hai preso? Decisioni!”, un messaggio che richiama le dinamiche della violenza domestica e la necessità di riconoscerne tempestivamente i segnali.

Particolarmente toccanti anche altri slogan esibiti durante la manifestazione. Su uno dei cartelloni rosa si leggeva: “Se mi avessero ascoltata sarei viva per guarire le mie scarpe”, mentre un altro riportava una frase tristemente nota nei casi di maltrattamenti: “I lividi me li faccio in palestra”, a denunciare le giustificazioni e i silenzi che troppo spesso accompagnano le violenze consumate tra le mura domestiche.

Il corteo si è mosso lentamente tra le vie cittadine, accompagnato dal silenzio e dalla riflessione. Molti partecipanti hanno tenuto lo sguardo basso, stringendo tra le mani le fiaccole gialle distribuite dagli organizzatori. Una presenza significativa è stata quella dei giovani, numerosi lungo tutto il percorso, segno di una sensibilità crescente verso il tema della violenza di genere.

La manifestazione non è stata soltanto un momento di ricordo. È diventata un appello collettivo affinché nessuna donna venga lasciata sola e affinché ogni segnale di pericolo venga ascoltato. «Per non dimenticare Stefania» era la frase ricorrente sui cartelli e sulle magliette, trasformando il nome della donna in un simbolo di una battaglia che riguarda l’intera comunità.

Foggia ha così scelto di stringersi attorno alla famiglia Rago e di trasformare il dolore in una richiesta di giustizia e cambiamento. Un messaggio forte che si è levato dalle strade della città: Stefania non sarà dimenticata.