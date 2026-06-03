Il Comune affida alla società foggiana G&R Organismo Certificazione le verifiche obbligatorie sugli ascensori e sugli impianti di messa a terra. Interventi previsti fino al 2027 per garantire sicurezza e conformità normativa nelle strutture pubbliche e scolastiche.

FOGGIA – Sicurezza degli edifici pubblici, controlli sugli ascensori e verifiche degli impianti elettrici. Il Comune di Foggia ha formalizzato l’affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra, delle protezioni contro i contatti indiretti e le scariche atmosferiche negli immobili comunali e negli istituti scolastici cittadini, oltre ai controlli previsti sugli ascensori e sugli elevatori installati nelle strutture di competenza dell’ente. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 49 mila euro IVA inclusa, sarà eseguito dalla società foggiana G&R Organismo Certificazione Srl e coprirà il periodo compreso tra il 2025 e il 2027.

La decisione è contenuta in una determinazione dirigenziale dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, firmata dal dirigente Tullio Daniele Mendolicchio, con la quale l’amministrazione ha provveduto a formalizzare l’affidamento e a impegnare le somme necessarie per assicurare la continuità di un servizio considerato essenziale per la sicurezza e la funzionalità del patrimonio comunale.

Secondo quanto riportato nell’atto, il Comune di Foggia è tenuto, in qualità di gestore degli impianti e degli immobili interessati, a effettuare periodicamente le verifiche previste dalla normativa nazionale. Si tratta in particolare dei controlli sugli impianti di messa a terra delle cabine elettriche di trasformazione, sulle protezioni contro le scariche atmosferiche presenti nei luoghi classificati a elevato rischio di incendio – come molte strutture scolastiche – e sulle verifiche biennali e straordinarie degli ascensori installati negli edifici comunali.

L’amministrazione evidenzia come tali controlli siano indispensabili non soltanto per rispettare gli obblighi previsti dalla legge, ma anche per garantire la sicurezza di utenti, lavoratori e cittadini che quotidianamente frequentano gli immobili pubblici. Una necessità resa ancora più urgente dalla scadenza delle precedenti verifiche periodiche, avvenuta nel luglio 2024.

Per individuare l’operatore economico incaricato del servizio, il Comune ha avviato una procedura di affidamento diretto attraverso la piattaforma Traspare. La richiesta di preventivo è stata inoltrata nell’ottobre del 2025 e si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria alla società G&R Organismo Certificazione Srl, che ha presentato un’offerta pari a 40.218,75 euro oltre IVA, applicando un ribasso dell’1% rispetto all’importo posto a base dell’affidamento.

La documentazione allegata alla determina evidenzia inoltre che la società incaricata risulta in regola sia sotto il profilo contributivo sia rispetto alle verifiche antimafia richieste dalla normativa vigente. L’ente ha infatti acquisito agli atti il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e la documentazione relativa all’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a 49.067 euro, comprensivi di IVA. Di questa somma, 37.272 euro sono stati già impegnati sul capitolo dedicato alla manutenzione degli ascensori, con una ripartizione finanziaria che prevede 18.636 euro per l’anno 2026 e altri 18.636 euro per il 2027.

L’attività riguarderà un numero significativo di strutture comunali e scolastiche. Le verifiche sugli impianti di messa a terra e sulle protezioni contro le scariche atmosferiche rappresentano infatti uno degli strumenti fondamentali per prevenire rischi elettrici e garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture pubbliche. Allo stesso modo, i controlli sugli ascensori consentono di certificare il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e di evitare possibili criticità derivanti dall’usura degli impianti.

L’atto approvato dal Comune stabilisce inoltre che la liquidazione delle somme avverrà soltanto dopo la presentazione delle fatture e previa verifica della regolarità contributiva della società affidataria. Il provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come previsto dalle norme in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

L’operazione rientra nelle attività di manutenzione programmata e di controllo del patrimonio comunale, un settore che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale per le amministrazioni locali chiamate a garantire sicurezza, efficienza e continuità dei servizi pubblici. Con questo affidamento, Palazzo di Città punta dunque a mantenere in regola impianti e infrastrutture strategiche, riducendo i rischi e assicurando il rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

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