TORINO – Una violenta lite tra due automobilisti si è conclusa con il ferimento di un uomo e l’arresto di un 37enne con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Orvieto, nel capoluogo piemontese.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la discussione sarebbe nata per motivi legati alla circolazione stradale. I due protagonisti, un 37enne originario della provincia di Foggia e un 43enne residente nel Ciriacese, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avrebbero inizialmente avuto un acceso diverbio degenerato rapidamente in uno scontro fisico.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, dopo un primo confronto verbale i due sarebbero passati alle vie di fatto. Nel corso della colluttazione il 43enne avrebbe colpito il rivale con alcuni pugni. Il 37enne avrebbe quindi reagito impugnando un frammento di bottiglia trovato a terra e colpendo l’altro uomo al collo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Torino e i sanitari del 118.

Entrambi gli uomini sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni Bosco. Il 43enne ha riportato una ferita al collo che ha richiesto diversi punti di sutura ed è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il 37enne, dopo essere stato medicato e trattenuto in osservazione, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le ragioni che hanno portato all’aggressione. Gli investigatori stanno verificando se l’episodio sia stato determinato esclusivamente da una controversia stradale o se vi fossero precedenti motivi di attrito tra i due uomini.

Come previsto dalla legge, l’arrestato deve considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Lo riporta https://www.ilrisveglio-online.it/