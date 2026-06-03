È profondo il cordoglio a Manfredonia per la morte di Antonio Sinisi, 14 anni, rimasto vittima di un incidente in moto avvenuto nella serata di ieri alla periferia della città mentre si trovava su un motociclo guidato da un amico 15enne, rimasto ferito.

La tragedia ha sconvolto la comunità scolastica della scuola secondaria di primo grado Giantommaso Giordani, dove il ragazzo frequentava la classe terza D ed era atteso dagli esami conclusivi di terza media previsti per l’11 giugno.

Il dolore della scuola e dei compagni

Nelle ore successive alla tragedia, i compagni di classe hanno voluto ricordarlo con un gesto simbolico: fiori sul banco, messaggi e un cartellone pieno di dediche. Tra le frasi lasciate dagli studenti si legge: “Eri un ragazzo brillante ed indimenticabile, ma la tua assenza ora ci ha spezzato il cuore. Ti ameremo sempre. Per noi sei stato un grande amico”.

Il sostegno psicologico agli studenti

La dirigente scolastica ha annunciato anche un supporto dedicato agli alunni: “Venerdì una psicologa sarà presente per tre ore, dalle 9 alle 12, per ascoltare e sostenere i ragazzi provati dalla perdita del loro compagno”, ha spiegato.

Le parole della dirigente

“Era un ragazzo ben inserito nella comunità scolastica, aveva un buon rapporto con i compagni di classe e si accingeva a svolgere gli esami di terza media che iniziano l’11 giugno. È una notizia che ha creato enorme dolore e sconcerto”, ha dichiarato Lara Vinciguerra, dirigente scolastica della Giantommaso Giordani.

La dirigente ha ricordato anche la passione del giovane per i motori e il forte legame con la scuola e la famiglia: “Antonio era un bravo ragazzo, figlio unico. Siamo in attesa dei funerali e parteciperemo al dolore della famiglia”.

La comunità scolastica e cittadina resta ora unita nel cordoglio per una tragedia che ha colpito profondamente l’intera città.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.