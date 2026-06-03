Edizione n° 6085

BALLON D'ESSAI

MONTI DAUNI // Dal turismo di massa ai Monti Dauni. La storia di Martino: “Qui si riscopre la qualità della vita”
3 Giugno 2026 - ore  09:40

CALEMBOUR

VINCENZO MARMO // Shock al San Camillo di Manfredonia: dirigente sindacale aggredito durante il servizio
3 Giugno 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia in lutto per Antonio, morto in moto: “Era un ragazzo brillante, stava per fare gli esami”

MANFREDONIA ANTONIO Manfredonia in lutto per Antonio, morto in moto: “Era un ragazzo brillante, stava per fare gli esami”

È profondo il cordoglio a Manfredonia per la morte di Antonio Sinisi, 14 anni, rimasto vittima di un incidente in moto avvenuto nella serata di ieri

Manfredonia in lutto per Antonio, morto in moto: "Era un ragazzo brillante, stava per fare gli esami"

Antonio Sinisi - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

È profondo il cordoglio a Manfredonia per la morte di Antonio Sinisi, 14 anni, rimasto vittima di un incidente in moto avvenuto nella serata di ieri alla periferia della città mentre si trovava su un motociclo guidato da un amico 15enne, rimasto ferito.

La tragedia ha sconvolto la comunità scolastica della scuola secondaria di primo grado Giantommaso Giordani, dove il ragazzo frequentava la classe terza D ed era atteso dagli esami conclusivi di terza media previsti per l’11 giugno.

Il dolore della scuola e dei compagni
Nelle ore successive alla tragedia, i compagni di classe hanno voluto ricordarlo con un gesto simbolico: fiori sul banco, messaggi e un cartellone pieno di dediche. Tra le frasi lasciate dagli studenti si legge: “Eri un ragazzo brillante ed indimenticabile, ma la tua assenza ora ci ha spezzato il cuore. Ti ameremo sempre. Per noi sei stato un grande amico”.

Il sostegno psicologico agli studenti
La dirigente scolastica ha annunciato anche un supporto dedicato agli alunni: “Venerdì una psicologa sarà presente per tre ore, dalle 9 alle 12, per ascoltare e sostenere i ragazzi provati dalla perdita del loro compagno”, ha spiegato.

Le parole della dirigente
“Era un ragazzo ben inserito nella comunità scolastica, aveva un buon rapporto con i compagni di classe e si accingeva a svolgere gli esami di terza media che iniziano l’11 giugno. È una notizia che ha creato enorme dolore e sconcerto”, ha dichiarato Lara Vinciguerra, dirigente scolastica della Giantommaso Giordani.

La dirigente ha ricordato anche la passione del giovane per i motori e il forte legame con la scuola e la famiglia: “Antonio era un bravo ragazzo, figlio unico. Siamo in attesa dei funerali e parteciperemo al dolore della famiglia”.

La comunità scolastica e cittadina resta ora unita nel cordoglio per una tragedia che ha colpito profondamente l’intera città.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO