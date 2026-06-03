MANFREDONIA – È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il quindicenne che si trovava alla guida del motociclo sul quale viaggiava Antonio Senisi, il ragazzo di 14 anni deceduto nel tragico incidente avvenuto nella serata di martedì alla periferia di Manfredonia.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura per i Minorenni di Bari come atto dovuto, nell’ambito delle indagini finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale hanno evidenziato che il giovane conducente era privo di patente e stava guidando un mezzo che, per età e requisiti, non avrebbe potuto condurre.

Il quindicenne, rimasto ferito nell’impatto, è tuttora ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stata una manovra azzardata, probabilmente un’impennata, che avrebbe fatto perdere il controllo del motociclo. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Dalle verifiche svolte finora emergerebbe inoltre che nessuno dei due ragazzi indossava il casco al momento dello schianto.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Manfredonia, strettasi attorno alla famiglia del giovane Antonio Senisi in queste ore di dolore. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it