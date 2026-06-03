San Giovanni Rotondo, Schlein e Conte in città per sostenere Rossella Fini

Si intensifica la campagna elettorale in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno a San Giovanni Rotondo, dove la candidata del centrosinistra Rossella Fini potrà contare sul sostegno dei leader nazionali del campo progressista.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Puglia mercoledì 3 giugno per un tour elettorale che toccherà Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo. L’appuntamento nella città di San Pio è fissato per le 17.30 in piazza dei Martiri, dove interverrà a sostegno della candidata sindaca del campo largo, impegnata al secondo turno contro Floriana Natale, candidata del centrodestra.

“Domenica e lunedì ci aspettano confronti importanti ma siamo fiduciosi sull’esito dei ballottaggi”, dichiara Domenico De Santis, segretario del PD Puglia. “Sono certo che le forze progressiste del centrosinistra, unite, sapranno affermarsi e portare alla vittoria anche ai ballottaggi”.

A rafforzare il sostegno alla coalizione progressista arriverà anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso a San Giovanni Rotondo nella giornata di venerdì 5 giugno. L’incontro con la candidata è previsto alle ore 12 presso il comitato elettorale di Corso Umberto I.

La presenza dei due leader nazionali rappresenta un passaggio importante nella corsa al secondo turno, con il centrosinistra che punta a consolidare il consenso attorno alla candidatura di Rossella Fini.

Lo riporta foggiatoday.it.