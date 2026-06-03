VIESTE – Sarà Amii Stewart, voce internazionale della musica soul e disco, una delle protagoniste dell’estate 2026 a Vieste. L’amministrazione comunale ha ufficializzato l’affidamento dell’organizzazione del concerto “Ci vorrebbero mille canzoni, Amii Stewart”, spettacolo che si terrà il prossimo 16 luglio nella suggestiva cornice di Marina Piccola e che rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore richiamo del programma estivo cittadino.

La decisione è contenuta in una determinazione dirigenziale del Settore Amministrativo con cui il Comune ha affidato l’incarico all’Associazione Musicale “Suoni del Sud” di Foggia, realtà da anni impegnata nell’organizzazione di eventi musicali e culturali sul territorio regionale. L’importo complessivo dell’operazione ammonta a 44mila euro, Iva compresa, somma che sarà interamente sostenuta dall’ente comunale nell’ambito delle attività di promozione turistica e culturale previste per la stagione estiva.

L’iniziativa nasce da una precedente deliberazione della Giunta comunale con la quale l’amministrazione aveva autorizzato la realizzazione dell’evento, individuando nello spettacolo della celebre cantante statunitense uno degli appuntamenti di punta dell’estate viestana. La scelta si inserisce in una strategia ormai consolidata che punta ad affiancare alla tradizionale attrattività balneare della città anche una proposta culturale e musicale capace di richiamare visitatori da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.

Amii Stewart rappresenta infatti uno dei nomi più conosciuti della scena musicale internazionale. Artista di fama mondiale, è diventata celebre negli anni Settanta grazie a successi che hanno segnato la storia della disco music e continua ancora oggi a essere una delle interpreti più apprezzate dal pubblico italiano. La sua presenza a Vieste viene considerata dall’amministrazione un elemento di forte richiamo turistico, in grado di contribuire alla promozione dell’immagine della città nel pieno della stagione estiva.

Per l’affidamento del servizio il Comune ha fatto ricorso alla procedura prevista dal nuovo Codice degli Appalti per gli affidamenti diretti sotto soglia. Attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è stata avviata una trattativa diretta con l’associazione “Suoni del Sud”, individuata come soggetto in possesso delle competenze e dell’esperienza necessarie per la realizzazione dell’evento.

Secondo quanto emerge dagli atti amministrativi, la proposta presentata dall’associazione è stata ritenuta congrua sia sotto il profilo economico sia sotto quello organizzativo. La struttura foggiana curerà tutti gli aspetti legati alla produzione e alla realizzazione del concerto, garantendo la presenza dell’artista, gli allestimenti tecnici, l’organizzazione logistica e le attività necessarie allo svolgimento della manifestazione.

L’importo di 44mila euro sarà finanziato attraverso le risorse del bilancio comunale 2026 e sarà imputato al capitolo destinato alle attività culturali e agli eventi pubblici. La liquidazione avverrà soltanto al termine della prestazione e dopo la verifica della corretta esecuzione del servizio da parte degli uffici comunali.

L’evento si svolgerà il 16 luglio nella zona di Marina Piccola, uno degli spazi più caratteristici della città, già teatro negli anni scorsi di concerti e manifestazioni che hanno richiamato migliaia di persone. La scelta della location punta a valorizzare ulteriormente uno dei luoghi simbolo del centro storico viestano, offrendo al pubblico uno scenario particolarmente suggestivo tra il mare e il profilo del borgo antico.

Per il Comune l’iniziativa rappresenta anche un investimento sul piano economico e turistico. Gli eventi musicali di richiamo nazionale e internazionale costituiscono infatti un importante strumento di promozione territoriale, capace di generare presenze turistiche, aumentare la permanenza dei visitatori e produrre ricadute positive per strutture ricettive, attività commerciali e operatori del settore turistico.

Negli ultimi anni Vieste ha consolidato il proprio ruolo di principale destinazione turistica del Gargano, registrando numeri significativi in termini di presenze italiane e straniere. In questo contesto il calendario degli eventi estivi è diventato uno degli strumenti principali attraverso cui l’amministrazione cerca di differenziare e qualificare l’offerta turistica, affiancando alle bellezze naturali e paesaggistiche una programmazione culturale sempre più articolata.

Il concerto di Amii Stewart si inserisce dunque in una strategia più ampia che punta a rafforzare l’attrattività della città durante l’alta stagione, proponendo appuntamenti capaci di coinvolgere residenti e turisti. Un evento che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe rappresentare uno dei momenti centrali dell’estate 2026 e contribuire ad accendere i riflettori nazionali su Vieste e sull’intero Gargano.

Con l’atto approvato dagli uffici comunali prende quindi forma uno degli spettacoli più attesi del prossimo cartellone estivo. Ora l’attenzione si sposta sull’organizzazione dell’evento e sulla definizione del programma definitivo che accompagnerà la presenza dell’artista internazionale nella città adriatica.

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