Volley D/m, GS Ugento rimonta al tie-break contro San Giovanni Rotondo e conquistata la salvezza - Fonte Immagine: salentosport.net

Il GS Volley Ugento centra l’obiettivo della salvezza in Serie D maschile al termine di una sfida ad altissima tensione contro la Volley Academy San Giovanni Rotondo, decisa soltanto al tie-break in gara 3 davanti a un Pala Tiziano Manni gremito e infuocato.

Dopo il successo iniziale degli ugentini in gara 1 e la risposta dei sipontini in gara 2, la serie si è chiusa con una partita combattuta punto a punto, ricca di ribaltamenti e colpi di scena.

Avvio perfetto Ugento, poi la rimonta ospite

I padroni di casa partono con grande intensità e dominano i primi due set, chiusi con i parziali di 25-18 e 25-17, grazie a un gioco ordinato e a una buona solidità in tutti i reparti.

Nel terzo set cambia l’inerzia: San Giovanni Rotondo alza il ritmo e riesce a riaprire la partita imponendosi 23-25, approfittando di una maggiore efficacia nei momenti decisivi.

Il quarto parziale resta equilibrato e combattuto fino alla fine, con gli ospiti capaci di completare la rimonta e portare la gara al tie-break grazie al 25-27.

Tie-break decisivo e liberazione finale

Nel quinto set la tensione è massima e il punteggio resta in equilibrio fino alle battute finali. Sul 6-8 per gli ospiti, il tecnico dell’Ugento interviene con un timeout che cambia l’inerzia del match.

La squadra reagisce con carattere, sostenuta dal pubblico di casa, e riesce a ribaltare la situazione fino al definitivo 15-13, che sancisce la permanenza in Serie D.

Una vittoria sofferta ma dal grande valore, che chiude una stagione intensa e consegna al GS Volley Ugento la meritata salvezza.

Lo riporta salentosport.net.