"Il j'accuse favorisce Fenice: riflettiamoci"

(«…ciò che emerge da un’indagine condotta fra la gente, non quella che perora giustamente la causa da molto vicino schierandosi e che ha letto carte finora non molto pubblicizzate. Ogni tanto bisogna dire le cose che la gente legge e non che si crede che legga.» – Nico Baratta)Foggia – NELLE discussioni ““, che da circa settimane è argomento quotidiano di lettura su giornali, portali on-line e social network, la declinazione comune è “J’accuse“. Non affermo il contrario giacché sono convinto che il “Termodistruttore” (come lo chiamo io) abbia recato danni all’ambiente, e probabilmente lo fa tuttora. Puntare il dito ogni giorno e riprendersi la verità dopo altrettante dichiarazioni rilasciate da casacche opposte, credo che sminuisca il valore del lavoro svolto finora da chi vorrebbe che Fenice chiuda i battenti.La battaglia è dura ma si può vincere; rimane la guerra. L’accordo per porre termine o far ritentare Fenice nel progetto iniziale è sempre prossimo, e mai confermato, minato da interessi che vanno oltre la tutela dell’ambiente e perciò di chi vive in quel territorio. Non dimentichiamo che per territorio s’intende una vasta area del Mezzogiorno d’Italia che ha come centro la, per poi interessare il basso Vulture-Melfese, parte della Capitanata, del nord barese o BAT e parte della Campania.E sì perché qui non si parla di sole falde acquifere limitatamente circoscritte nel presidio Fenice, bensì di probabile interessamento del fiume Ofanto e altri corsi d’acqua utilizzati per l’irrigazione ortofrutticola, cerealicola, dei vigneti, corsi d’acqua che alimentano l’Ofanto e vasche di contenimento, seppur indirettamente per abusivismi non perseguiti. Ho letto con attenzione i recenti articoli sul caso, trovando come egual denominatore non Fenice ma “J’accuse”.Questo non aiuta la causa, il venir a capo delle vere ragioni che hanno determinato i valori oltre limite dei veleni presenti nei pozzi di emungimento resi noti ufficialmente dall’-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – ( Tabelle ). Valori che hanno destato scalpore e preoccupazioni per la salute pubblica in merito alla presenza di sostanze nocive come l’arsenico, nichel e manganese, che richiamano quelli del 2002 e 2006 tanto citati ma mai letti ufficialmente, oggetto di odierne discussioni e continue latitanze. A tal proposito è giusto dire che l’ARPAB pubblicò nel 2008 le tabelle relativi ai VOC –Componenti Organici Volatili- (qui consultabili: http://www.arpab.it/fenice_mar_sett_08.pdf) che non fanno ben percepire e comprendere l’entità dello stato dei pozzi, quand’invece si comprende che un impianto di tal potenza, come i suoi simili sparsi in Italia, è causa di probabili sostanze nocive rilasciate nell’aria, come la diossina per esempio. Ma è solo un sospetto che avvallerebbe la tesi di non fra costruire quello in agro(Manfredonia –FG): ma questa è un’altra storia, di un’altra società purtroppo che ha già messo le radici in Capitanata.Un “J’accuse” che non aiuta chi da anni lotta per far chiarezza sulle attività della Fenice, e mi riferisco ai vari comitati che stanno sostituendo con molta solerzia e spirito di abnegazione l’assenza di una politica che presumibilmente negli anni passati ha accondisceso a scelte industriali poco felici per lo sviluppo e la tutela del territorio. Lavello, radicali e alcuni giornalisti da anni sempre in prima linea per dir “No a Fenice”, sono riusciti a dar senso alle poche carte messe a disposizione da enti dormienti e che ora si risvegliano col pungolo mediatico, forse post elettorale, proponendo altri controlli oltre quelli imposti dalla legge e che in realtà sono quelli che già i comitati hanno svolto a loro spese e indipendentemente da chi doveva supervisionare, per mandato, le attività del ““.Sarà, ma nelle criticità della mia ultima affermazione, intravedo forse volontà politica supportata da quei comitati tanti critici nelle scelte di eletti: speriamo che si trasformi in azioni concrete e decisive per porre termine all’agonizzante situazione ambientale, allo stallo politico, al continuo “J’accuse”., l’alibi perfetto su cui Fenice si trastulla e prende tempo. Ma anche un buon metodo per crediti politici, mentre la natura continua a fare i conti con i suoi nemici.. E’ lei che amministra la cosa pubblica in uno stato democratico, come giusto debba essere. Ha l’onere di far bene per il cittadino di pari in passo a chi investe, perciò spetta a lei fare il primo passo, e poi chi da anni sostiene la causa. Il contrario diverrebbe “presa di posizione” in contrasto con le leggi vigenti. Tuttavia è ciò che avviene e senza alcuna obiezione, sintomo tangibile che la politica, presumibilmente, ne trae benefici.E’ ora che questo cordone ombelicale venga reciso, che la politica si occupi seriamente del caso Fenice, che interrompa lo scempio letto sulle tabelle ARPAB, riportando lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella quantità prevista dagli accordi d’ingaggio del “Termodistruttore”. Non più rifiuti speciali, spesso ospedalieri (sempre che vi fosse in essere una licenza preposta…). Non più le 30mila tonnellate/anno a fronte delle 25mila come previste.. Se ciò avvenisse ci troveremmo innanzi all’irresponsabilità di qualcuno, della politica, innanzi all’inadeguatezza del compito conferito.Fenice ha bisogno di cure; bisogna fermarla al più presto e ripristinare ciò che ammala l’impianto. La coscienza mi spinge a chiedere la chiusura, la razionalità, invece, un intervento congruo per ridimensionare la sua potenza distruttiva e gli impianti di filtraggio. E il tutto a fronte della grande piaga della disoccupazione che nel caso aumenterebbe. Mantenere i posti di lavoro è una priorità assoluta, come lo è la salvaguardia della salute.Ho proposto un’interrogazione parlamentare suggerendola ad alcuni amici montecitorini del Partito Democratico sensibili all’ambiente, sperando nell’accoglimento e all’inizio di una risoluzione su Fenice che metta d’accordo tutti, salvi i posti di lavoro e garantisca il servizio cui l’impianto dell’EDF è chiamato a svolgere. Un lavoro che rispetti le certificazioni cui è soggetto Fenice, che tuteli l’ambiente e che dia inizio a collaborazioni esterne per controlli incrociati. Un lavoro che chiarisca anche come mai la società che gestisce Fenice abbia cambiato ragione sociale, divenendo S.r.l. con un capitale di 50mila euro, anziché S.p.A. da 330 milioni di euro.Contrariamente è imperativo chiedere la chiusura del “Termodistruttore” spingendo oltre limite chi ci rappresenta e con il vitale supporto fondamentale dei comitati oggi in campo, pur sacrificando per una giusta e buona causa posti di lavoro.nicobaratta@alice.it