Chi ha beneficiato delle “usurpazioni” e degli “sconfinamenti” nella piana di Macchia?

Di:

Parte I

Bibliografia

Prima di continuare la disamina della questione di “Macchia, e per avere chiare le idee come si è proceduto nel tempo, crediamo opportuno far rilevare che sulla questione, da parte dello scrivente, vi è una nutrita bibliografia che qui riportiamo

Macchia la terra contesa. La Grande Provincia, 4.3.2004,

L’arcivescovo sipontino Francesco Rivera e la principessa di Gerace, baronessa di Monte

S.Angelo. Il Corriere del Golfo e del Gargano, a.III, n.12, 1.12.2004

L’insedimento del IV Centro petrolchimico e l’”isolamento” dei socialisti sipontini

Sudest Quaderni, a.4, n. 27 nov.-dic. 2007

Manifesto, e Dimostrazione della verità per le controversie tra l’Arcivescovo di Manfredonia

coll’Illust. Principessa di Girace utile Padrona di Montesantangelo

Stato Quotidiano Manfredonia, 5.1.2016

Sulle controversie tra l’Università sipontina e i principi Grimaldi, “utili padroni”

di Monte S.Angelo Parte I. Stato Quotidiano Manfredonia, 13.1.2016

Sulle controversie tra l’Università sipontina e i principi Grimaldi, “utili padroni”

di Monte S.Angelo Parte II. Stato Quotidiano Manfredonia, 21.1.2016

Lite con gli “utili padroni” di Monte S.Angelo Stato Quotidiano Manfredonia, 25.1.2016

Sentenze di annullamento delle pretese dei Grimaldi sul territorio sipontino

Stato Quotidiano Manfredonia, 16.2.2016

Tentativo di usurpazione di Mattinatella da parte della principessa di Gerace

Stato Quotidiano Manfredonia, 16.2.2016

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo Parte I

L’Attacco 17.11. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo

Parte II. Nomima dei rappresentanti della città L’Attacco 5.12. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo

Parte III Sentenze di annullamento delle pretese dei Grimaldi sul

Territorio sipontino L’Attacco 5.12. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo

Parte IV Nonostante il decreto le vessazioni continuano L’Attacco 5.12. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo, la “reseca” dei territori

Parte V “Reseca” dei territori L’Attacco 21.12. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo

Parte VI Pretesa di pagamento di fida L’Attacco 21.12. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo

Parte VII Impotenza degli amministratori sipontini a frenare le prepotenze degli “sgherri”

della principessa Gerace L’Attacco 21.12. 2017

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte Sant’Angelo

Parte VIII Determinazione di ricorrere al Sovrano dopo le angherie subite dai macellai

sipontini L’Attacco 21.12. 2017

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte I)

Stato Quotidiano, 12.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte II)

Stato Quotidiano, 13.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte III)

Stato Quotidiano, 14.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte IV)

Stato Quotidiano, 15.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte V)

Stato Quotidiano, 16.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte VI)

Stato Quotidiano, 17.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte VII)

Stato Quotidiano, 18.1.2018

Vertenze tre l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte VIII)

Stato Quotidiano, 19.1.2018

Chi ha beneficiato delle “usurpazioni” e degli “sconfinamenti” nella piana di Macchia?

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

Parte II

Delibere decurionali

Ed ora entriamo nel merito delle delibere decurionali dell’Università sipontina

31 Dicembre 1811.

Avanti al cav. Sig. Davide Winspeare Regio Procuratore Generale presso la G.C. di Cassazione, e della Commissione feudale comparisce Domenico Miceli Procuratore Regio sostituto del Tribunale di prima istanza della Prov. di Napoli, ed espone, che per esecuzione del real Decreto del dì 10 del passato Ottobre, nel produrre alcune carte per la Comune di Manfredonia in Provincia di Capitanata, domanda il compenso delle sue fatiche. Queste principiarono in occasione che essendosi andato a confinare il feudo di Monte S. Angelo, che dal Principe di Gerace si vendè alla Università di Monte Gargano, l’Università di Manfredonia fu nella necessità di essere assistita sul luogo dal suo Avvocato. L’esponente sostenne la più viva contradizione tanto coll’avvocato dell’Università di Montesantangelo, che contro al Barone, ed alle Università limitrofe per ragione delle comunioni, dominio, e diritti reciproci. Siccome le due Università limitrofe di Manfredonia, e di Monte Gargano sono state in continue liti per quanto vi sono memorie istoriche; così, terminato l’accessosi dovè molto disputare, e scrivere per l’Università di Manfredonia. Non vi è stata una perquisizione di archivi più minuta di quella che si fece per questa Università tanto per sostenerne le ragioni avanti il Marchese Vivenzio particolarmente delegato dal re, che nella Regia Camera. Finalmente la causa fu decisa nella Commissione feudale sulle carte, e fatiche dell’esponente con sufficiente vantaggio della Università

Oggi che sono li dieci Novembre del 1812

Oggetto: Pretenzione della Comune di Montesantangelo per i beni siti nella Casiglia.

Riunito il Decurionato di questo Comune di Manfredonia, e propostasi la lettera dell’Ill.mo sig. Intendente de’ 5 Novembre corrente. Il Decurionato avendo posto a rigoroso esame l’esposto del Comune di Monte S.Angelo enunciato nella detta venerata lettera, con cui la medesima Comune ha asserito, che la Piana della Casiglia dal Vallone della Pace a quello di Varcara sia stata aggregata ai stati di Sezione di Manfredonia in atto che è tenimento di M. S. Angelo, si fa un dovere sottoporre all’Ill.mo sig. Intendente che una tale assertiva è assolutamente contraria alla verità de’ fatti, e che in conseguenza il Consiglio di Intendenza, dietro la conoscenza di questi, si compiacerà rivocare il suo appuntamento, con cui aveva disposto che a termine del Real decreto de’ 6 Decembre 1808 due Arbitri avessero proveduto alla verifica del fondo in questione.

Per ben quattro secoli si agitò strepitoso litigio fra i Baroni pro tempore dell’ex feudo di M. S. Angelo, la Comune dello stesso nome, e quello di Manfredonia sostenendo Manfredonia, che il territorio compreso tra la linea cosiddetta di Pollio, e Porpora fosse stata di piena di lei proprietà Patrimoniale, e che dappiù la medesima Comune di Manfredonia aveva il dritto di promiscuità per l’ intiero territorio ex feudale di detta Monte S. Angelo.

A’ venti Febbraio 1810 dalla Commissione Feudale fu decisa sì annosa lite, e fu detto “Competere agl’abitanti di Manfredonia pieni, e comodi usi in tutto il demanio ex feudale di M. S. Angelo. A qual effetto nella divisione del demanio un accantonamento in proprietà libera di terre, sarà fatto in favore della Comune di Manfredonia nella parte più contigua, ed immediata all’ abitato: accantonamento, che corrisponderà ai dritti di sopra dichiarati. L’ accandonamento avrà luogo nella linea tracciata da’ Tavolarj Pollio, e Porpora.”

Ora questa linea di Porpora, e Pollio è quella appunto, che principia dal vallone di Varcara, ed abbraccia tutto il demanio, che dal Comune di M. S. Angelo si vuol carattirizzare per la difesa di Casiglia, per cui in forza di detta sentenza non cade dubbio, che il confine del territorio di Manfredonia è fino al Vallone di Varcara.

Questa stessa opposizione il Comune di M. S. Angelo fece avanti il Commissario del Re sig. Biase Zurlo, allorche fu sopra luogo a percorrere l’Agro ex feudale di M. S. Angelo, per pronunciare la sua Ordinanza. Il sig.Commissario del re disse, che se anche tra detta linea di Porpora, e Pollio vi fosse stata la Casiglia, lacchè non è vero affatto, pure egli doveva darla al Comune di Manfredonia, perche egli non poteva distruggere, ciocchè aveva disposto la Commissione feudale colla precitata di lei sentenza. Dippiù, spetta a Manfredonia molto altro territorio al di là del Vallone di Varcara, ed è certo, che questa giustizia già l’ha ricevuto Manfredonia con l’Ordinanza ampla del detto sig. Commissario del Re. In conseguenza di ciò allora quando i Controllori signori Tommaso Antonio del Conte, e Giambattista di Luca il primo destinato per la Comune di Manfredonia, ed il secondo per quella di M. S. Angelo procederono al Catasto Provvisorio, vi furono varj accessi, e discussioni, intese le tre Università limitrofe, Manfredonia, Monte S. Angelo, e S. Giovanni Rotondo; si andiede anche innanzi al sig. Direttore Leone, ed al passato sig. Intendente, e si esaminò questa controversia anche dal sig. Ispettore Generale Barbatelli, e dopo tutte queste discussioni non si potè fare a meno di starsi a quello che avea deciso la Commissione feudale, di tirarsi gli stati di Sezioni di Manfredonia per la sudetta linea di Pollio, e Porpora, e così fu eseguito, tanto vero che i beni accatastati dal Controllore del Ponte per Manfredonia giungono sino al Vallone di Varcara, e di là principia poi l’annotazione dei beni per Monte S. Angelo, senza esservi la menoma duplicazione tra detti due catasti Provisorj.

Da tutto ciò si vede ben chiaro, che quella discussione, che al presente vuol chiamare Monte S. Angelo fu chiamata, e discussa pienamente all’epoca legittima della formazione de’ Catasti Provisorj, e fu decisa senza altro esame in conformità della sentenza della Commissione feudale, che in tutta la sua estenzione deve eseguirsi, e che Monte S.Angelo ha voluto tacere per riuscire ne’ suoi disegni.

Il Real Decreto de’ 6 Decembre 1808, al quale si è appellato il Comune di M. S. Angelo parla di definirsi le controversie de’ confini per mezzo di Arbitri, e nel modo indicato nel medesimo, solo per quelle ordinazioni, per le quali vi è ancora controversia, e non per quelle di già decise. Ora la confinazione tra Manfredonia, e M. S. Angelo definita niente meno, che da una Commissione Feudale, che assegnò già per confine a Manfredonia la linea di Pallio, e Porpora, fu definita pure col fatto dal sig. Commissario del re, dal sig. Direttore Leone, e passato Intendente, che ordinarono ai Controllori di così, e non altrimenti farsi i Catasti Provvisori di Manfredonia, e Monte S. Angelo, come di già fu eseguito. Né gioverà il dire a Monte S.Angelo, che la divisione del demanio ex Feudale tra essa e Manfredonia non si è ancora eseguita, giacche questa divisione, che a momenti và a farsi riguarda il dappiù, che Manfredonia deve avere al dilà della linea di Porpora, e Pollio, ma non toccherà mai la linea sudetta, e piuttosto avverrà, che allora gli Stati di Sezione di Manfredonia dovranno anche essi oltrepassare detta linea, tanto, per quanto sarà il definitivo accantonamento.

Posto ciò il Decurionato ha deliberato, e delibera di non poter fare senza pregiudicarsi la nomina dell’Arbitro, ma appellarsi come fa all’interrotta giustizia del sig. Intendente, ed a quelli del Consiglio d’Intendenza, acciò prendendo in seria considerazione quanto il Decurionato si dà l’onore di rassegnarli, vogliano umiliarsi ordinare, che non si faccia alcuna innovazione sopra detti Catasti Provvisori. E così./

Gian Tommaso Giordani Sindaco Presidente/ Antonio delli Guanti dec./Andrea Guerra dec./Carlo Fusillo dec./Nicola Sarni dec./Luigi Piccoli dec./Pietro de Urruttia dec./Antonio Fumoli dec./Antonio delli Guanti.

Chi ha beneficiato delle “usurpazioni” e degli “sconfinamenti” nella piana di Macchia?

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

Parte III

Dal saggio di Michele Magno

Relazione dell’ingegnere Balsamo del 25 settembre 1925 sulla questione Macchia

“E’ noto che all’ordinanza Zurlo del 1813, il Comune produsse opposizione, la quale da vaghe notizie avute, parrebbe fosse stata favorevole al Comune di Manfredonia. Evidentemente al Comune di Monte Sant’Angelo non conviene produrre questo documento, che dovrebbe essere a cura del Comune di Manfredonia ricercato nei pubblici archivi….

Il Comune di Manfredonia in tempo utile presentò reclamo riguardante la zona di terreno tra il torrente Varcaro e il torrente Pulsano, compresi nell’ex feudo di Casiglia (…). Il perito catastale dopo lunghe discussioni tenute dal sottoscritto ha emesso parere favorevole alla domanda proponendo che siano segnate in contestazione, nella mappa di Monte Sant’Angelo, alla zona compresa tra il Torrente Varcaro, la strada provinciale e il tratturo di Foggia, come da grafico tecnico catastale di Foggia di fare copiare l’ordinanza Zurlo, allegata a detti atti, per rendere più facili le future ricerche. Si propone pertanto di dare parere favorevole alla proposta del perito catastale.”

Delibera podestarile del 2 febbraio 1928

“Letta la nota prefettizia in data 2 febbraio 1928, n. 1998, qui giunta il 10 corrente, relativa al reclamo sporto dal Comune di Monte Sant’Angelo per sistemare gli accertamenti della tassa bestiame nel territorio della frazione Montagna dipendente da questo Comune, per evitare che i contribuenti siano accertati contemporaneamente nei ruoli dei due comuni; tenuto presente i lunghi e laboriosi precedenti di questa lunga pratica (…); considerato che la vertenza odierna deve riallacciarsi all’altra già esistente fra i due Comuni relativa alla delimitazione territoriale fra essi, e non venga giudicata indipendentemente dalla prima, persistendo agli effetti catastali uno stato di fatto e di diritto che le gerarchie competenti hanno posto in atto per adottare a tempo opportuno le decisioni del caso, considerato che allo stato attuale, pendendo ancora il gravame del Comune di Manfredonia, col quale la Commissione Censuaria reclamava l’aggregazione a questo Territorio di alcuni terreni situati tra il torrente Varcaro e il torrente Pulsano, compresi nell’ex feudo Casiglia, basando il reclamo per dati di fatto inoppugnabili e per documenti antichi attendibilissimi; visto che il perito catastale, investito dei necessari poteri, non accolse la domanda sudetta, ma dichiarò contestata la zona nelle mappe del comune di Monte Sant’Angelo, per cui questo Comune non può rinunziare al reclamo stesso; che per aderire ai voleri di S.E. il Prefetto della Provincia questo Comune addiviene senz’altro alla proposta fatta, purché, a tutela dei suoi interessi, sia chiarito che la soluzione che potrà avere la vertenza in oggetto abbia carattere provvisorio e si riferisce soltanto all’applicazione della tassa bestiame, rimanendo impregiudicati gli eventuali diritti territoriali che possono derivare dalla decisione che a tempo opportuno sarà emessa dal reclamo innanzi accennato.

Delibera

1)Accogliere, siccome accoglie, ma con le riserve dinanzi fatte, la proposta del Comune di Monte S.Angelo, aderendo che la stessa sia portata per la decisione, alla cognizione del Perito Catastale Provinciale, con l’intervento di un rappresentante di ogni Comune interessato.

2) Stabilire, siccome stabilisce, che la decisione che starà per essere adottata debba avere carattere provvisorio, fino a quando non sarà deciso il reclamo avanzato dal Comune di Manfredonia per l’aggregazione al suo territorio della zona ora dichiarata dal Perito Catastale Provinciale contesta” / E’ la piana di Macchia, tra i torrenti Pulsano e Varcaro, Allegata alla delibera vi è la pianta della zona, con questa intestazione: “Comune di Monte Sant’Angelo – zona contestata dal Comune di Manfredoia, ma appartenente di fatto al Comune di Monte Sant’Angelo”/

18 luglio 1935. Lettera del Podestà di Manfredonia al Prefetto di Capitanata

“Quest’ Amministrazione nei riguardi dello stesso Comune di Monte Sant’Angelo non ha mai fatto, agli effetti del censimento, alcuna obiezione relativa al confine delimitato dal torrente Pulsano per quanto questo Comune da tempo antico ritiene e sostiene che in quella parte del ter-ritorio il confine sia molto al di là e precisamente lungo il torrente Varcaro, Ma, se il Comune di Monte Sant’Angelo, insistendo nel proprio principio, continuasse a dichiarare controversa l’ap-partenenza della zona Tomaiuolo, sarò costretto a fare altrettanto per la vasta zona di territorio com-presa tra i suindicati due torrenti. Ne deriverebbe che l’intero confine territoriale tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo diverrebbe controverso” (M.MAGNO, Storia della questione territoriale della Piana di Macchia. I quaderni de “Il Corriere del Golfo”, n.3, s.d.)

.

Chi ha beneficiato delle “usurpazioni” e degli “sconfinamenti” nella piana di Macchia?

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

Parte IV

Contributi di G.Tancredi e di A.Ciuffreda

Ed ecco quanto scrivono a riguardo delle usurpazioni due illustri “Storici” di Monte S.Angelo: Giovanni Tancredi e Antonio Ciuffreda.

Mentre la città di Manfredonia si poneva (o meno) il problema dell’acquisizione del territorio di Macchia (difesa Casiglia), il Comune di Monte S.Angelo era alle prese con altre usurpazioni, dello stesso territorio, per cui le conseguenziali liti. Ne riportiamo, innanzitutto, alcuni stralci tratti dal Tancredi.

Gli amministratori comunali sipontini, a quanto pare, si sono ben riguardati di aprire contezioso, con personalità che di per sé erano temute dagli stessi amministratori di Monte S.Angelo.

Anche se non vi è uno specifico riferimento a Macchia o alla locazione Casiglia, il Tancredi riporta delle note sulla “Causa contro il Principe di S.Antimo”. Le note di questa causa del comune di Monte S.Angelo si chiudono: “In seguito alla sentenza del Tribunale di Lucera in data 27 aprile il comune nel maggio 1878 si rese parte diligente contro il Principe ed il Demanio, in seguito a che il Principe nel 1880 produsse ricorso avverso la suddetta sentenza, fino a quando ne ottenne una favorevole per cui rimase padrone anche dell’usurpato” (G.TANCREDI, Folclore garganico, Manfredonia, tipografi Armillotta e Marino, 1938, p. 337).

Per la causa contro Frattaruolo, si rileva: “ Pel notar Franna di Napoli il 2 luglio 1798 vi fu istrumento di transazione tra l’ex badia di Pulsano e l’ex feudataria Gerace per cui fu ceduta alla Badia un’estensione minore dell’attuale difensola di Pulsano e siccome il Frattarolo enfiteuta della così detta Difesa di Pulsano aveva commesso delle usurpazioni in danno della proprietà di questo Comune così l’Amministrazione lo citò in giudizio per fargli rilasciare la parte usurpata nella Difesa Casiglia e rinnovò gli atti nel 1864 fino a quando si chiuse il verbale di conciliazione con l’enfiteuta Frattaruolo il 12 novembre 1865 con l’assistenza dell’agente demaniale Centofanti. Però tale ver-bale non fu rispettato perché nel 1868 si riattivò il giudizio, il quale fu favorevole al Comune (idem).

Particolare rilevanza ha la “causa contro il Rev.mo Capitolo”. “Nel 1822 il Real Capitolo garganico intendeva realizzare diritto di colonia perpetua nella piana di Macchia, nella costa di Carbonara, Casiglia S.Chierico e sua adiacenza. Al che si oppose il Comune/di Monte S.Angelo/….Nel 1865 il Comune deliberò la rivendica giudiziaria del terraggio che percepiva il Capitolo in vece del Comune dai coloni usurpatori delle difese Vota e Casiglia e trattandosi di reintegra ed usurpazione di competenza era dei Commissari regi giusta decreto del 1° gennaio 1861 e non del potere giudiziario come fino al 1826. In quanto ai terraggi ed ai frutti indebitamente percepiti si procedette presso il magistrato ordinario” (idem, p. 338).

Per compendiare quanto riportato dal Tancredi vale lo scritto del Ciuffreda che sull’argo-mento si è soffermato abbondantemente (A.CIUFFREDA, Uomini e fatti della Montagna dell’Angelo, Foggia. Cartotecniche Meridionali, 1989, pp. 290-291).

“La pratica delle usurpazioni. …Ma ove era possibile come nella piana di Macchia, tali tra-sformazioni non furono trascurate, e i vigneti, gli oliveti, i mandorleti, già praticati nella piana di Mattinata e, limitatamente ai vigneti, nella vallata di Carbonara, si estese fino al mare, anche nelle zone di Casiglia e Vota, le due difese del Comune che finiranno, come la maggior parte delle terre dello scomparso feudo, in possesso delle famiglie meno bisognose e più maneggioni, dietro paga-mento di un modesto canone, non sempre corrisposto nella misura dovuta, e alla fine caduto in di-suetudine… Il commissario ripartitore Zurlo, assistito dal perito Del Pozzo, aveva riscontrato, nel 1811… 6000 casi di usurpazione, per le quali fu concessa una sanatoria dietro pagamento di un canone. Ma le usurpazioni continuarono. Sia con occupazioni integrali di territorio demaniale, sia con sconfinamenti e delle colonie e dei parchi nel circostante demanio comunale. E già nel 1818 si dovette procedere ad una prima verifica, che si concluse con l’imposizione di un canone per le terre usurpate. Ma il fenomeno degli sconfinamenti e delle indebite appropriazioni non fu interrotto, e nel 1826 fu effettuata una nuova verifica e una nuova sanatoria, che assegnava le terre occupate ai possessori abusivi, dietro pagamento, come sempre, di un canone. La misura di tali canoni era, tut-tavia, così bassa, che essi, anziché costituire una remora agli abusi, furono di incoraggiamento a continuare le usurpazioni, per le quali furono ancora disposte verifiche nel 1857, nel 1870, e nel 1883, quando, con ordinanza del prefetto, venne decisa una revisione generale dello stato di diritto e di fatto del demanio….(si) accertò circa 6000 casi di usurpazione ad opera di circa 4000 cittadini… Ma in quel disordinato arrembaggio avevano la meglio i più intraprendenti (che non erano certa-mente i più bisognosi), i personaggi più influenti e più in grado di fronteggiare le vertenze e di uscire indenni da quell’illegale operazione. Le proteste, quando vi furono, provenivano dai meno abbienti, i quali, privati già degli usi civici, che avevano offerto loro, in passato, modeste possibilità di tirare avanti, ora si vedevano scavalcati dai “galantuomini”, che riuscivano a far propri i migliori e più grossi bocconi”.

Da quanto sopra, e per concludere, il Comune di Manfredonia doveva giocoforza desistere dal continuare la vertenza, cosiderato che i terreni reclamati erano (da tempo) già oggetto di “usurpazioni” e di “sconfinamenti” di privati cittadini montanari, ai quali nulla contestatava, di fatto, l’ Amministrazione comunale di Monte S.Angelo?

E si è andato avanti così…fino agli anni ’60 del secolo scorso, senza alcuna obiezione.

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)