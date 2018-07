Concorso OSS Puglia per 1789 posti a tempo indeterminato

Di:

Foggia. Per l’occasione riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso OSS di Foggia, le cui iscrizione si erano concluse qualche mese fa dopo una lunga attesa. Ora gli Operatori Socio Sanitari interessati alla terra dauna dovranno nuovamente attendere, ma avranno a loro disposizione non più i vecchi 137 posti, bensì ben 306 indeterminati. Qui in alto la determina dell’azienda foggiana.

Nello specifico i 1789 posti saranno così suddivisi:

n. 200 – Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Foggia;

n. 170 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

n. 41 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta – Andria – Trani;

n. 383 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi;

n. 106 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia;

n. 550 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce;

n. 100 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto;

n. 200 – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

n. 30 – IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari;

n. 9 – IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA).

Il numero più numeroso di OSS sarà assunto in provincia di Lecce, seguono Brindisi, Foggia e Bari.

Le domande potranno essere presentate per esclusiva via telematica.

FONTE www.assocarenews.it

