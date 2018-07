Foggia. Arrestato autore di furto in appartamento

Di:

Foggia. Nella giornata odierna, intorno alle 01.30, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, hanno tratto in arresto Giuseppe Procaccini, classe 1974 foggiano, per furto e lesioni personali.

I poliziotti sono intervenuti in un’abitazione di Borgo Tavernola dove era stata segnalata la presenza di ladri d’appartamento.

Infatti poco prima, a seguito della segnalazione pervenuta sul cellulare di “allarme intrusione”, il proprietario e i suoi due figli arrivavano presso la propria l’abitazione ove notavano scappare due persone.

Nasceva un inseguimento per le campagne, in seguito al quale un uomo successivamente identificato per Procaccini, veniva bloccato. Nella circostanza il fuggitivo nel tentativo di guadagnare la fuga colpiva con un pugno al volto uno degli inseguitori.

Nell’abitazione si rilevava la forzatura della porta d’ingresso e di quella interna nonché la presenza di oggetti di proprietà della famiglia già pronti per essere asportati.

Procaccini, assolte le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura.