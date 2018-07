Foggia, assolto da omicidio: gli bruciano casa

Di:

È di natura dolosa l’incendio che la scorsa notte, a Foggia, ha distrutto l’abitazione di Simone Russo, il 44enne assolto proprio ieri mattina dalla Corte d’assise nel processo per l’omicidio del suo vicino di casa, Vincenzo Longo, di 56 anni, avvenuto il 22 agosto delle scorso anno. Le fiamme sono divampate in via Cerignola, sotto al cavalcavia ferroviario, dove si trovano alcune abitazioni abusive, come quelle delle famiglie Russo e Longo. La casa incendiata era vuota, perché sotto sequestro. Chi ha agito, è entrato nell’abitazione e ha appiccato le fiamme in più stanze, distruggendola. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

fonte www.norbaonline.it