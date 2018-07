Manfredonia. “Festa della musica”. Quando la città si tinge di note e non solo….

Di:

Manfredonia, 03 luglio 2018. Anche quest’anno il 21 giugno Manfredonia ha ospitato “La festa della musica”, aprendo le porte di edifici storici, Chiese e basiliche a musicisti e spettatori.

Un Inno alla gioia, così come si legge sulla colorata brochure distribuita al pubblico, che ha visto la collaborazione dell’Agenzia di promozione turistica “Manfredonia Turismo”, della Mac Academy e dell’Argos Hippium. L’iniziativa è stata promossa da MIBACT, SIAE e AIPFM.

Un appuntamento itinerante che ha coinvolto il Castello Svevo –angioino e la splendida Basilica di Siponto.

Alle 19.00 nella Piazza d’Armi del Castello, il pubblico ha potuto assistere al concerto dell’Orchestra Giovanile di Foggia “Officina musicale”, nata a Foggia nel 2013. Il programma proposto ha spaziato dal Barocco (Carpentier, Haendel, Vivaldi) fino all’800 di Rossini e Bizet, concludendo con un “moderno” di Morricone, passando per un indimenticabile “Moon River” di Mancini, “Crocodile Rock”di Elton John e gran finale degli Europe con “The Final Countdown”.

La particolarità è che la serata è proseguita proponendo ai presenti musica sulle quattro torri del Castello. Un’idea originale, che ha consentito ai più, di godere del meraviglioso panorama che si intravede dall’alto dello storico maniero, che, come tutti sappiamo, si erge in prossimità del mare….

L’evento, contestualmente, ha offerto una programmazione parallela nel Parco archeologico di Siponto, grazie a performance musicali e visive, ad opera della Mac Academy, proposte nella splendida cornice della nostra Basilica.

Ascoltare musica nella Cripta risulta suggestivo ed insolito, così come incantarsi ad ascoltare ed osservare gli artisti nella cornice della moderna Basilica di Tresoldi.

In realtà già l’anno scorso l’evento aveva riscosso enorme successo ; a voler essere critici, forse, fervore, pathos ed entusiasmo sono stati percepiti dal pubblico più nella precedente edizione che in quest’ultima.

Noi ci auspichiamo che eventi di questo genere non muoiano mai, che anzi si rinnovino sempre più.

In un periodo storico pieno di preoccupazioni, impegni, dissapori, solo il ritorno alla cura “dell’anima” , attraverso la musica e l’arte, può contribuire a restituire quella “dimensione dell’essere” ormai perduta. Come è stato evidenziato anche nel corso della presentazione dell’evento, i problemi quotidiani non esonerano nessuno, ma ciò che ognuno di noi, nel suo piccolo può fare, è ringraziare per ciò che ci viene offerto gratuitamente ogni giorno: lo spettacolo di un tramonto sul mare, il suono etereo di un violino o di un flauto, l’immagine dipinta di un sogno mai realizzato….E per la teoria del “tutto è relativo” è bello sentire qualche forestiero commentare “Che fortuna i manfredoniani! Con il mare, la spiaggia, un panorama così e tutti gli eventi che organizzano, sono sempre in vacanza!”……difficile da immaginare ma lasciamoglielo credere!

A cura di Mariella La Forgia,

Manfredonia 03 luglio 2018

