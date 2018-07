Manfredonia, “I minori enti locali fra legislazione e Costituzione”

Di:

Manfredonia, 03 luglio 2018. In programma domani 4 luglio, alle ore 16,00 nella sala Vailati a Manfredonia, un evento formativo per gli avvocati ma aperto a tutta la cittadinanza. Si parlerò dei “Minori enti locali” e per l’occasione sarà presentato il libro di Antonio Nasuti “I minori enti locali fra legislazione e Costituzione”, edito da “Andrea Pacilli Editore”.

Il volume è interessante anche perché l’autore è stato uno dei punti di riferimento della disciplina degli ultimi tren’anni, essendo stato segretario generale della Città di Bari ed anche Direttore generale del comune di Bari, oltre che docente universitario e tanto altro.

Interverranno: avv. Nadia Di Sabato, avv. Stefano Foglia, prof. Michele Illiceto, dott. Antonio Nasuti, prof. avv. Enrico Follieri.

Il volume su “I minori enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni e fusioni di Comuni) fra legislazione e costituzione” di Antonio Nasuti (Andrea Pacilli Editore, distribuzione di Messaggerie) interviene in una situazione di grandi cambiamenti delle autonomie locali che sono tutt’oggi alla ricerca di un assetto che possa assumere un carattere di (relativa) stabilità. Il lavoro di Antonio Nasuti fornisce un contributo notevole perché colloca sul piano diacronico la disciplina dei minori enti locali, cogliendone i punti di maggiore rilevanza per la loro caratterizzazione che espone, non ignorando l’evoluzione storica e normativa che ne è alla base di cui fornisce una importante lettura, spesso critica, delle scelte politiche di base.

Il libro di Antonio Nasuti è molto articolato, pur mantenendo sempre la impostazione di fondo che costruisce sul piano storico-normativo la disciplina degli enti locali. Innanzitutto, si espongono le origini e i caratteri delle autonomie locali prima della Costituzione della Repubblica Italiana e dopo quest’ultima, individuando un primo periodo che arriva sino alla legge 8 giugno 1990 n. 241, quando interviene un’effettiva riforma del Comune e della Provincia, per poi considerare la riforma costituzionale del titolo V e le sue ricadute sulla legislazione statale ordinaria e, quindi, le leggi successive sino all’attualità. L’attenzione del Nasuti è volta a considerare l’autonomia statutaria e il contenuto degli statuti, la potestà regolamentare ed i controlli sugli organi, a seguito dell’espunzione dei controlli preventivi sugli atti, per poi esaminare da vicino la Città metropolitana, la Provincia, le Unioni e fusioni di Comuni e gli arresti della Corte Costituzionale in proposito. Dal lavoro del Nasuti traspare la evidente esperienza maturata sul campo che, quindi, conosce i problemi effettivi che incontra l’amministrazione degli enti locali per cui l’autore non si perde in sterili esposizioni, ma va al nocciolo della questione, evidenziando i profili di maggiore interesse e importanza per la disciplina.