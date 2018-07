Marco Maida alla corte di coach De Florio

Di:

Manfredonia, 03 luglio 2018. Prosegue con un prospect la costruzione del roster dell’Angel 2018 da affidare all’esperta guida di coach De Florio. A calcare il parquet del PalaScaloria, nella stagione 2018/2019 sarà l’ala Marco Maida. Classe 1995, 192 centimetri, nato a Catanzaro. Atleta che garantisce notevole intensità nelle due dimensioni del campo, con buone percentuali ai liberi e nel pitturato. Particolare fiuto nel prendere posizione per catturare rimbalzi sia in difesa ma anche in attacco, queste le caratteristiche che hanno condizionato la scelta di coach De Florio.

Tra il 2008 e il 2014 si mette in mostra nei campionati giovanili di categoria, a partire dal 2015 calca i parquet di serie D e C Silver della Regione Calabria. Una stagione 2017/2018 di tutto rispetto nell’AD Nuovo Basket Soverato: 448 punti in 24 partite, con una media di 18,7 punti a partita e un best in stagione di 33.

Prima di Soverato e prima di una breve parentesi in D con il Mayor Paola con una media punti di 21 punti in 12 gare , altre due stagioni tra C Silver con il Catanzaro che arricchiscono il curriculum della giovane ala calabrese.

“Un giovane italiano promettente – ha commentato Loredana Lillo, presidente del consesso sportivo sipontino – che ha ben figurato nelle ultime stagioni. Siamo certi che saprà offrire il proprio prezioso contributo alla nuova squadra Angel. Benvenuto Marco Maida!”.

