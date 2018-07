Miglio “Restituire dignità e autorevolezza alle Province”

Di:

Foggia. Il Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio ha partecipato ai lavori dell’Assemblea dell’ UPI (Unione delle Province d’Italia) che si è tenuta a Bergamo.

“Tanti i temi dibattuti durante l’assemblea, soprattutto, quelli relativi alla necessità di restituire alle Province dignità, autonomia, ed autorevolezza. – dice il Presidente Miglio – Sono concorde con la relazione del Presidente dell’ Upi, Achille Variati che ha sottolineato la necessità di ripensare gli enti per ricostruire i territori ed inserire attraverso il DL Omnibus le richieste delle Province per risolvere nell’immediato diverse criticità. Credo indispensabile che alle Province vengano destinati 90 milioni per l’esercizio delle funzioni fondamentali e per il conseguimento degli equilibri di parte corrente, risorse relative all’anno 2018. Bisogna evitare l’azzeramento dei flussi finanziari delle Province che si sta verificando per i recuperi che lo Stato opera, a fronte dei mancati versamenti dei tagli imposti dalle manovre economiche, a valere sull’imposta RC Auto e sull’imposta Provinciale di Trascrizione.

Nell’ottica di un immediato riequilibrio del sistema occorre la proroga degli organi dei mandati dei Presidenti di Provincia e dei Consigli in scadenza fino al gennaio 2019, in attesa di una disciplina organica sul sistema elettorale delle Province, in linea con la Costituzione”.