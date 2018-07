Noemi Frattarolo “Approvazione Consuntivo era fondamentale. Ora al lavoro”

Di:

Manfredonia, 03 luglio 2018. ”Ciò che è accaduto in Consiglio Comunale, mi ha portata a riflettere a lungo su quanto si sta consumando in questi giorni e in questi mesi tra i banchi della politica di Manfredonia. Una politica che mi era estranea quando sono arrivata e che continua a rimanere lontana da ciò che riguardo alla politica, io credo di aver imparato e studiato tra i banchi della vita. Prendo le distanze da atteggiamenti offensivi e denigratori, che non fanno altro che mettere in pericolo noi e gli operatoti che lavorano instancabilmente per la stessa gente che in altri contesti è incitata alla critica e alla denigrazione di chi invece lavora per dare i servizi all’utenza. L’aula del Consiglio Comunale, dovrebbe essere il luogo dove dare esempio di educazione, dialogo e collaborazione per il bene comune, restando concentrati sui temi che la gente si aspetta di ascoltare e di comprendere.

Non del tutto infondate le osservazioni dell’opposizione quando lamenta la trasmissione dei dati utili alla discussione dei punti all’ordine del giorno, spesso in ritardo.

Non condivido le ragioni degli attacchi legati all’approvazione del consuntivo che è per noi un passaggio fondamentale per l’attivazione di molteplici provvedimenti in favore delle famiglie e dei cittadini che attendono da tempo una risposta concreta su molteplici procedure attinenti i Servizi Sociali.

Ringrazio per questo i Consiglieri Comunali che in 14 su 16 hanno espresso il proprio sì all’approvazione del conto consuntivo, permettendoci così, di poter attuare i numerosi provvedimenti che necessitano di completamento, in collaborazione con gli altri Uffici comunali e la Ragioneria del Comune.

Come riportato nella relazione dell’Assessore al bilancio Antonio Rana, con tale approvazione sarà finalmente possibile proseguire nell’espletamento dei compiti connessi all’assistenza ai nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico, rinforzare la forza lavoro degli Uffici, procedendo con l’assunzione dei soggetti vincitori di concorso, al fine di dare prosecuzione agli innumerevoli servizi in corso, in favore di nuclei familiari fragili e/o con minori, anziani e diversamente abili, famiglie in situazione di emergenza abitativa, beneficiari della misura Rei – Red.

In tanti non hanno purtroppo compreso le gravissime conseguenze che la mancata approvazione del Consuntivo avrebbe comportato per questa nostra Città. E a farne le spese, sarebbero state le famiglie!

Davvero un grande risultato per i Servizi Sociali, quindi! E adesso torniamo a lavoro!

I problemi esistono e sono tanti, ma dall’approvazione del consuntivo dobbiamo trovare tutti, amministratori, lavoratori, cittadini, la forza per ripartire e riprendere slancio per affrontare le emergenze esistenti”.

(A cura dell‘assessora ai Servizi sociali del Comune di Manfredonia Noemi Frattarolo)