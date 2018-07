Di:

Se sei stato assunto da un’azienda è molto probabile che tu abbia già sentito parlare di licenziamento per giusta causa e che ti abbiano spiegato di cosa si tratta: è certamente la forma di licenziamento disciplinare più grave che la legge abbia previsto.

Difatti essa consente al datore di recedere immediatamente dal contratto di lavoro senza bisogno del preavviso, fatto salvo solo il preventivo obbligo di inviare la lettera di contestazione all’interessato dandogli un termine di cinque giorni per presentare difese a proprio favore. Se però hai sempre tenuto un comportamento ligio al dovere e fedele all’azienda non rischi nulla. Ma questo non vuol dire che tu non possa ugualmente perdere il posto. Difatti esistono altri casi in cui il recesso dal contratto di lavoro è legittimo. In questo articolo spiegheremo se e quando si può licenziare senza giusta causa.

www.laleggepertutti.it