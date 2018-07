Zito (Lega): Pontida 2018

Di:

Il raduno di Pontida tenutosi il 1 luglio ha visto un’incredibile partecipazione da parte di tutte le regioni italiane, battendo ogni record di presenze annuali. E ciò era prevedibile. Il progetto unificatore del Segretario Federale della nuova Lega e oggi Ministro dell’interno ha colpito nel segno. Matteo Salvini ha parlato di amore, di pace, di dimenticare odi, vecchi pregiudizi e rancori, di lavorare insieme al progetto per un “governo del buonsenso”. Presenti le numerose delegazioni pugliesi: Bari, Lecce, Molfetta, e immancabilmente la Provincia di Foggia con, a parte ovviamente Vieste, San Severo, Torremaggiore, San Paolo Civitate, Foggia, Cerignola, San Giovanni Rotondo, Lucera, Lesina.

Stand organizzati da tutti i territori hanno colorato una di quelle giornate faticose, ma ricche e soddisfacenti, ospiti tutti i maggiori politici della Lega, che ricordano una celebrazione antica, il medievale giuramento della Lega lombarda a Pontida, un comune situato nel bergamasco, per difendere i confini italiani dall’invasione di Federico Barbarossa e dallo straniero. Una vittoria, quella della Lega, che è arrivata ben oltre le previsioni, andando ad incidere sul sistema di tassazione, ancora una volta sulla difesa dei confini e sul cocente problema dell’immigrazione, sulla revisione del sistema pensionistico, sulla Legalità e sulla Sicurezza sempre più a rischio, sul sistema dei trasporti e delle infrastrutture, sulla scuola e tant’altro.

Presenti immancabilmente i nostri neo-parlamentari Anna Rita Tateo, Rossano Sasso, Roberto Marti, il nostro coordinatore regionale Andrea Caroppo, il presidente della Lega Puglia Giovanni Riviello.

A tutti loro principalmente e a tutti i militanti, dirigenti provinciali, regionali e cittadini in carica va il ringraziamento per aver alimentato e fatto crescere la Lega in Puglia fino a questo punto.

Maria Lucia Zito

Coordinatrice Lega Vieste e Nord Capitanata