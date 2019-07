Manfredonia. Angel c Gold: Nicolas Mezzarobba completa la batteria dei lunghi

Di:

Ancora un under per De Florio che, come lo scorso anno, lavorerà su una squadra molto giovane, considerando che ci saranno almeno 5 under nel roster.Nicolas Mezzarobba, italo-lituano di Vilnius, classe 2000, muscoli, chili e 2.05 cm di potenza e intensità all’interno del pitturato.

L’anno scorso ha militato in Francia in serie D, prima esperienza estera in un campionato senior. Conclude la stagione con Cercle Sportive Basketball du Grand Autunois Morvan, posizionandosi al 4° posto.

Difesa, presenza fisica a rimbalzo e sotto le plance, hanno caratterizzato i tanti minuti giocati. Con i più esperti Malpede e Vorzillo, completa il reparto dei ‘lunghi’ a disposizione di coach De Florio.

Benvenuto Nicolas!