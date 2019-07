Buffon, definiti i dettagli per il ritorno alla Juventus

Di:

Dopo solo una stagione passata tra le fila del Paris Sain Germain, Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus. Il 41enne farà da riserva a Szczesny, prendendo di fatto il posto di Perin, sul piede di partenza.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Buffon sosterrà le visite mediche al J Medical giovedì mattina e firmerà un contratto da 2 milioni di euro netti l’anno fino al 2020 con bonus legati ai successi di squadra, prima di intraprendere la carriera da dirigente all’interno del club.

Nell’accordo ci sarà anche una speciale clausola: dovrà giocare almeno 8 partite di campionato. Il suo obiettivo è superare Paolo Maldini e fissare il nuovo record di presenze in serie A, ancora detenuto dall’attuale direttore tecnico del Milan con 647 partite, mentre Buffon è a 640. A questi match, si aggiungeranno almeno 2 sfide di Champions League. Lo riporta La Repubblica. L’estremo difensore di Carrara opterà così per un altro numero, non la 12 che è da tre anni di Alex Sandro. Al Parma Buffon scelse il 77 nel 1997 e il 28 nel 2000.