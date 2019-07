Elezione di Limone a Rettore dell’UniFg, gli auguri di Rosario Cusmai

Di:

“Auguro al nuovo Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Pierpaolo Limone, un proficuo lavoro improntato alla costante crescita del nostro Ateneo, una eccellenza del territorio e una realtà consolidata nel panorama accademico nazionale”. E’ quanto afferma il coordinatore regionale di Italia in Comune, Rosario Cusmai, in merito alla elezione del nuovo rettore, il più giovane in Italia, che succede al prof. Maurizio Ricci.

“L’Ateneo dauno – prosegue il consigliere provinciale – si è sempre distinto, in questi vent’anni dalla sua autonomia, quale istituzione culturale e polo di riferimento nell’ambito della formazione, della innovazione e dello sviluppo del territorio di Capitanata, permettendo a migliaia di giovani di prepararsi al meglio per distinguersi nel mondo del lavoro e delle professioni”.

“L’Università foggiana – conclude Cusmai – saprà proseguire il proprio percorso virtuoso che le ha permesso di diventare imprescindibile pilastro strategico, capace di sviluppare sinergie con le Istituzioni attraverso una costante interazione votata alla valorizzazione dei saperi e delle eccellenze del territorio”.