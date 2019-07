Foggia, in ospedale 14enne aggredito da baby gang

Di:

Un adolescente finito nel mirino di una baby gang a Foggia è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. Si tratta di un quattordicenne che, a quanto ricostruito, è stato aggredito e colpito con un pugno al volto nel parco cittadino “Giardini Pantanella”, alla periferia della città pugliese. Dopo quel colpo al volto il ragazzo è finito al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno medicato una ferita giudicandola guaribile in otto giorni. A colpirlo sarebbe stato un altro adolescente, fratello maggiore di uno dei componenti della baby gang che aveva iniziato a infastidirlo. A raccontare l’accaduto è la mamma della vittima che nelle prossime ore, insieme ad altri genitori, andrà in questura per sporgere denuncia.

