Garanzia Giovani. Laricchia: “Pagamenti ai tirocinanti ripresi regolarmente”

“Una situazione – prosegue – che si sarebbe risolta da tempo se l’assessore Leo si fosse attivato per tempo, invece sì è atteso troppo, abbiamo il dubbio per montare il caso mediatico. Già in aula oltre due settimane fa avevamo rassicurato il consigliere Damascelli sull’inutilità della mozione da lui presentata per chiedere lo sblocco degli indennizzi, dal momento che eravamo in contatto con gli uffici competenti. Siamo felici che i pagamenti siano stati sbloccati, anche perché se avessimo aspettato i tempi con cui la Giunta dà seguito alle mozioni approvate, di sicuro i tirocinanti avrebbero avuto i capelli bianchi”.