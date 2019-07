Ispettorato lavoro Foggia, violazioni amministrative per €. 60.000

Di:

L’accertamento molto complesso e svolto in maniera articolata, ha svelato una condotta datoriale di mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale a danno dei lavoratori; infatti nei mesi di Agosto e Settembre 2018 venivano corrisposte ai dipendenti un numero di ore di lavoro notevolmente inferiore rispetto a quanto dovuto senza alcun riconoscimento di lavoro straordinario, che in realtà era svolto in maniera massiccia.

Sono state inoltre accertate violazioni amministrative per un importo di circa €. 60.000,00, un recupero di somme a favore dei lavoratori di circa €. 45.000,00 ed un recupero contributivo di circa €. 20.00,00.

Quanto premesso evidenzia che l’attività dell’Ispettorato territoriale del lavoro viene svolta a largo raggio, non escludendo alcun settore.