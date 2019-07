James Bond 25 sborsa 7,2 mila e più euro al Comune di Matera

Di:

“Uso gratuito a scomputo dei lavori”. E’ quanto deciso dal Comune della Città dei Sassi a fronte della richiesta—uso temporaneo del fabbricato di proprietà municipale–inoltrata dalla Lotus Production srl,sede legale Roma. Per fare? Riprese cinematografiche inerenti la sceneggiatura di “James Bond 25”.

L’immobile,scelto per la sua posizione strategica, si trova in via Madonna delle Virtù dentro i Rioni Sassi. Verrà utilizzato dal 26 giugno 2019 all’11 ottobre 2019.

E’ parte del Convento di Santa Lucia e Agata,assegnato dalla Giunta comunale il 15 marzo 2019 all’Ente Parco della Murgia materana per realizzare il Centro espositivo multimediale e info point dei parchi nazionali e regionali denominato Porta dei Parchi.

I vertici dell’Ente hanno dato il nulla osta alla concessione temporanea della struttura in favore della società cinematografica romana.Quest’ultima deve svolgere diversi interventi migliorativi : ripristino intonaco zone soggette a umidità,trattamento e posizionamento applique su entrambi i piani,sostituzione di tre lucernai fissi con nuove finestre apertura Wasistas,allestimento con scrivanie sedie e scaffalature,sostituzione dei due Scuroni di legno situati nell’area Matrimoni con nuovi color verde oliva,sfalcio e smaltimento zone esterne,installazione zanzariere e telaio fisso.

Costo dei lavori? Euro 7.200,00 più Iva oltre la spesa per gli arredi che dovranno essere donati al Comune.

“James Bond 25” è un film di spionaggio,25 esimo della serie di James Bond prodotto da Eon Productions per conto delle multinazionali americane Metro Goldwyn Mayer e Universal Picture.

Diretto da Cary Fukunaga,protagonista è Daniel Craig affiancato da Mami Malek,Naomie Harris,Lea Seydoux(Bond Girl),Ben Whishax.Visibile in Italia dal giorno 8 aprile 2020.

Si vocifera che a Matera si metterà in atto la scena del prologo : una spettacolare sequenza d’apertura action in linea con quella di “007 Spectre” a Città del Messico durante il Dìa de los muertos.

Il via alle riprese previsto al 17 agosto prossimo,da terminare entro il 23 settembre 2019 coinvolgendo circa 500 persone tra maestranze comparse attori e attrici.

TRAILER