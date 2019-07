“Le favole animate”: prossimamente a Manfredonia

Di:

Sono in arrivo per questa estate le favole animate.

Fare arte in collaborazione con la pro loco di Manfredonia presenteranno due serate per far divertire i bambini ma non solo. Un ringraziamento speciale va alla redazione di Stato Quotidiano media partner dell’evento.

La magia delle fiabe si incontra con il fascino del teatro per dare vita ad un grande e divertentissimo spettacolo.

La favola è stata scritta e diretta da Vincenzo Moccia ed interpretata da: Miriana Di Tullo, Pasquina Gelsomino, Mattia Gelsomino, Luca Della Torre, Antonio Bitondi e Vincenzo Moccia.

Dove? Quando? Per saperne di piu rimanete connessi su Stato Quotidiano.