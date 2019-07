L’Orchestra “Suoni del Sud” torna in prima serata su Rai 1

Di:

FOGGIA – L’Orchestra “Suoni del Sud” torna ad esibirsi in prima serata su Rai 1 con “Una Voce per Padre Pio”, uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate.

Il tradizionale concerto a scopo benefico andrà in onda venerdì 5 luglio, a partire dalle 21.30, e sarà condotto per la prima volta da Flavio Insinna.

Quella di quest’anno sarà la ventesima edizione con l’orchestra composta da musicisti foggiani ancora una volta a far da colonna sonora al fortunato programma all’insegna della solidarietà e dell’intrattenimento che ospiterà grandi nomi della musica e dello spettacolo. Anche quest’anno è prevista una raccolta fondi, attraverso il numero solidale 45531, a sostegno dei progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”.

Sul mega palco allestito nello spazio antistante la Chiesa Conventuale della “Sacra Famiglia” a Pietrelcina, paese natale del Santo, come sempre si alterneranno performance musicali, storie di vita e fede, nonché esperienze di devozione, con interventi che ricorderanno la straordinaria esistenza e le opere del frate con le stimmate.

Tanti saranno gli artisti chiamati a raccolta, tra cui, Al Bano e Romina Power, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Gabriele Cirilli, Gloria Guida, Lina Sastri, Michele Placido, Anna Tatangelo e tanti altri ancora.

Venerdì sera ad accompagnare la parata di stelle riunite per Padre Pio ci saranno 25 musicisti dell’Orchestra “Suoni del Sud”, tutti affermati artisti di Capitanata: Raffaele De Sanio, Michele De Sanio, Dea De Feo, Mario Ieffa, Francesca Scarano, Giuseppe Spera, Simona Rampino, Alessia Frisoli, Florina Grimaldi (violini), Angelo De Cosimo, Elisabetta Piccirilli, Annalisa Sampietro (viole), Gianni Cuciniello, Michela Celozzi (violoncelli), Giuseppe Lentini (corno), Vincenzo Celozzi (sax e clarinetto), Antonio Piacentino (tromba), Gianfranco Labroca (trombone), Roberto Spina (batteria), Adriano Martino (chitarra), Giuseppe Fabrizio (tastiere), Michele Bottalico e Aurah Corcio (coristi).

L’orchestra sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti, noto anche per la sua attività di pianista, compositore e arrangiatore, nonché per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Mino Reitano e Albano Carrisi. Ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in diverse edizioni del Festival di Sanremo, tra cui due volte il premio di migliore arrangiatore.

“Siamo molto orgogliosi di prendere parte ancora una volta a un grande evento televisivo in prima serata su Rai 1 che ci vede suonare su quel palco fin dalla prima edizione – dichiara Gianni Cuciniello, responsabile dell’associazione Suoni del Sud – segno del grande apprezzamento nei confronti della nostra orchestra. Essere presenti con la nostra arte in questa trasmissione prestigiosa che coniuga musica, spiritualità e beneficenza ci emoziona sempre, specie per il legame che ci unisce a Padre Pio, santo della nostra terra di Capitanata. La soddisfazione in questo 2019, poi, è ancora più grande perché accompagneremo l’edizione celebrativa di un programma televisivo molto amato dal pubblico proprio nel ventennale della Beatificazione di Padre Pio, avvenuta il 2 maggio del 1999. Sarà di nuovo un’occasione straordinaria per mostrare la bravura dei musicisti foggiani che svolgono, con Suoni del Sud, una intensa attività nel panorama musicale italiano ed estero”.