Manfredonia. La lettera. “Figlio tossico, tso obbligatorio ma nessuno ci aiuta”

Di:

Riceviamo e pubblichiamo, su richiesta. Per informazioni o volontà di sostenere il cittadino in questione è possibile utilizzare la nostra e-mail: segreteria@statoquotidiano.it

Manfredonia, 03 luglio 2019. ”Sono un cittadino di manfredonia ha denunciare lo stato di abbandono della mia famiglia. Premesso che ho un figlio tossicodipendente, gia denunciato per art. 73 e art. 75., ho fatto intervenire il csm in due occasioni per tso obbligatorio. Io l’ho denunciato per maltrattamenti in famiglia, con successivi 2 mesi di carcere a suo carico. Mio figlio non sta bene mentalmente ma nessuno mi da una mano. Il carcere non è servito a niente lui ha bisogno di una struttura di recupero, comunità, ma per far ciò deve essere su base volontaria. Lui non si rende conto che sta male e quindi in una comunità non vuole andare.

Vi chiedo aiuto come testata giornalistica sperando che qualcuno mi possa dare una mano. Spero che prima che possa succedere l’irreparabile risolvi il problema. I miei dati vorrei tenerli in annonimato. In attesa di riscontro Vi porgo distinti saluti”.

(Manfredonia, 03 luglio 2019)