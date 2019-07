Nuovo Rettore Università Foggia, gli auguri di Giandiego Gatta

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni al neo Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone. Il suo incarico, oltre che di prestigio, è di straordinaria rilevanza per la nostra terra: un Ateneo è la culla della formazione, della costruzione del pensiero, della crescita culturale delle giovani menti che saranno protagoniste della società del domani. Purtroppo, oggi anche il mondo universitario risente della gravissima crisi generale e sui Rettori incombe l’impegno del rilancio, riappropriandosi anche di quel ruolo così delicato che non si esaurisce nell’attribuzione di un titolo alla fine del percorso, ma che trova la propria ragion d’essere nell’ambizione di creare una vera comunità intellettuale, aiutando i nostri giovani ad inserirsi in modo gratificante nel mondo del lavoro. Si tratta di un compito estremamente complesso e, qualora sia necessario, come componenti delle istituzioni non faremo mancare la più ampia collaborazione.

Al Magnifico Rettore Limone vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.