Piaga bullismo, presidente Psicologi “Iniziamo dalle scuole”

“La vittima ha sempre timore di denunciare, a qualunque età. Sono molteplici i fattori che bloccano l’individuo dall’istinto primario di difendersi da vessazioni e violenze. E riusciamo ad intervenire solo quando è troppo tardi.” Antonio Di Gioia commenta il caso del tentato furto di una bicia cui è seguita l’aggressione di un adolescente a Foggia, colpito da un coetaneo con l’aiuto di una baby gang formata da bambini di soli 8 e 9 anni, difficile a credersi. Accade a pochi giorni di distanza dal pestaggio del ragazzo aggredito a Pulsano solo perchè proveniente da un paese vicino. “Ricordiamo una vicenda molto simile accaduta pochi giorni fa in provincia di Bari, un pretesto incomprensibile per sfogare rabbia e frustrazione.

L’odio per il prossimo prolifera, e la sempre più carente offerta culturale e la mancanza di modelli di riferimento che educhino al rispetto per il prossimo non aiuta a frenare il dilagante fenomeno soprattutto tra i minorenni, come in questi ultimi casi di cronaca”. Il presidente degli psicologi di Puglia torna ad affermare con convinzione che “l’unica via per attenuare la piaga del bullismo è la prevenzione. Per essere efficace deve essere approntato un piano, una mappa di luoghi da monitorare e presidiare al fine di raggiungere il più alto numero di ragazzi che, spesso, non si riesce ad intercettare negli istituti scolastici”. Continua il presidente: “La vittima di bullismo ha spesso un profilo psicologico fragile, o ancora acerbo, che non permette una difesa pronta e decisa. Nella maggior parte dei casi l’individuo che subisce atti di violenza o vessazione, sviluppa disturbi psichici che si protraggono per lungo tempo, e che spesso si riversano anche sul fisico, sviluppando malattie croniche”.

“Vogliamo dare il nostro contributo e intervenire non solo nel percorso di analisi e guarigione, ma anche nella prevenzione del fenomeno” Conclude Di Gioia.

“Prevenire significa anche aiutare i genitori a riconoscere i segnali di allarme. Sembra incredibile, ma nella maggior parte dei casi di violenza le persone più vicine non riescono ad accorgersi in tempo di ciò che accade, dobbiamo aiutarli ad essere consapevoli dei pericoli, per riuscire ad intervenire in tempo e denunciare nel momento in cui le vittime non hanno la forza o la voglia di farlo”. Commenta il consigliere ***, che ribadisce il bisogno di stare al fianco dei genitori anche dopo la denuncia. Difficile a credersi, ma non mancano le minacce anche dopo aver segnalato le violenze. Vogliamo sostenere la famiglia, che deve sapere di poter avere a disposizione un esperto a cui affidarsi” Conclude ***