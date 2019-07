Pro loco d’Italia: Puglia tipica con O Zulù

Di:

Foggia. Il prossimo week end il Gargano sarà protagonista, con un evento suggestivo che coinvolgerà tutte le Pro Loco di Puglia. Sabato 6 e Domenica 7 Luglio si svolgerà, infatti, Puglia Tipica una manifestazione a carattere regionale che metterà in bella mostra i prodotti tipici, la musica e il folkolre della nostra terra. L’evento dell’UNPLI Puglia, organizzato quest’anno dalle Pro loco di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella, è stato patrocinato dai rispettivi Comuni, dal Gal Gargano e dal Parco Nazionale del Gargano che ha anche sostenuto la manifestazione. “Puglia Tipica è un progetto concepito dall’UNPLI PUGLIA nel 2010, che mira a coinvolgere la storia della nostra splendida regione, valorizzandone le peculiarità che, nel corso degli anni, le hanno permesso di diventare una tra le terre più belle e amate a livello mondiale” – dichiara Rocco Lauciello – presidente dell’UNPLI Puglia.

All’interno della manifestazione si celebrerà anche il 1° Festival delle lagune che si svolgerà Venerdì 5 Luglio nelle Lagune di Lesina e di Varano, suggestivo scenario in cui verrà data ai visitatori la possibilità di degustare prodotti locali, assistere a spettacoli musicali e show coking in cui le Pro Loco pugliesi si cimenteranno nella preparazione di un piatto tipico del proprio territorio allo scopo di valorizzare l’area della laguna con le sue peculiarità. Ospite d’eccezione sarà Luca Persico, meglio conosciuto come “O Zulù”, un rapper italiano frontman del gruppo ragamuffin rap 99 Posse, che si esibirà Sabato 6 Luglio alle ore 21,00 presso il santuario Crocefisso di Varano.

Gli obiettivi dell’evento sono quelli della salvaguardia ambientale, delle tradizioni eno-gastronomiche e delle attività economiche, tra cui la pesca e l’agricoltura, ma anche della tutela delle attività turistiche, ricettive, culturali come modello alternativo al turismo di massa. Un test straordinario per le Pro Loco del Gargano che hanno lavorato insieme per l’organizzazione dell’evento, dimostrando che si può fare rete, si può stare insieme senza personalismi, si può aiutare a crescere questo territorio che rappresenta la nostra “casa” e il luogo dove far crescere i nostri figli. Vi aspettiamo a Puglia Tipica perchè ricordati che la “Pro Loco” sei anche TU! Delegazione Pro Loco del Gargano UNPLI GARGANO