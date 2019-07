San Nicandro, pistola clandestina in casa: arrestato 31enne

Di:

Foggia, 03 luglio 2019. Nella giornata di lunedi scorso, a San Nicandro Garganico, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quelli del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno tratto in arresto Senisi Roberto Ciro, 31enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, poiché, nonostante fosse sottoposto alla custodia cautelare domiciliare in attesa di essere giudicato per un tentato omicidio commesso il 17 marzo scorso, all’esito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica Glock cal. 9×19, ben nascosta in un vano ricavato all’interno di un divano, con il numero di matricola abraso, completa di 15 cartucce nel caricatore.

Senisi, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, e’ stato tradotto presso la Casa circondariale del capoluogo e ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, a seguito di rito abbreviato e’ stato condannato ad un anno e quattro mesi di detenzione, e nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare.