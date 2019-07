San Severo. Partito il rifacimento di Via Apricena

Di:

San Severo. Sono stati avviati questa mattina i lavori di rifacimento di Via Apricena che presentava un piano stradale rovinato dal tempo e dall’usura. I lavori riguardano la fresatura del piano viabile esistente ed il conseguente rifacimento dello stesso con bitumazione nel tratto compreso tra la rotatoria di Porta Apricena fino al cartello di ingresso della città, vale a dire nel tratto di strada di competenza comunale per una lunghezza di circa 500 metri.

“Migliorare la viabilità cittadina – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – è uno dei principali obiettivi di quest’Amministrazione e stiamo perseguendo fortemente in questo impegno a tutto beneficio della nostra comunità. Abbiamo da poco ultimato i lavori di rifacimento di due tra i quartieri della città più popolosi, quello denominato dei MUSICISTI e quello denominato dei PITTORI, zone della città che da tempo immemore necessitavano di riqualificazione. Ora è il momento dell’arteria di Via Apricena, ritenuta strategica per il collegamento con il Gargano, con un elevato tasso di frequenza veicolare giornaliero. Desidero comunicare alla cittadinanza che presto saranno avviati i lavori al manto stradale di Viale II Giugno: il primo intervento è previsto nel tratto tra la rotatoria di Via Checchia Rispoli e Piazza IV Novembre, il secondo intervento nel tratto di Viale II Giugno tra Via Padre Matteo D’Agnone e la rotatoria di Porta Apricena. Inoltre nelle prossime settimane partiranno anche lavori di manutenzione in altre strade del centro urbano che saranno comunicate successivamente. Lavoriamo per la città e per i nostri cittadini, per una SAN SEVERO sempre più vivibile e sicura”.

I lavori sono seguiti dalla IV Area Lavori Pubblici del Comune di San Severo: Dirigente ing. Benedetto Di Lullo, Direttore dei Lavori ing. Pietro Zaccaro, RUP Geom. Luigi De Matteis.