Allerta meteo nel Foggiano: temporali e pericolo grandinate nel weekend

Come da previsione, è un fiorire di temporali su molte regioni italiane. Al Nord attualmente i fenomeni si stanno concentrando sui settori alpini e prealpini centro-occidentali: temporale in atto sulla città di Cuneo e alle porte di Torino (cella particolarmente intensa ora situata a Ovest della città) mentre sulla Lombardia i primi focolai temporaleschi sono segnalati nel Varesotto. Sulle regioni centrali, celle temporalesche sono segnalate lungo la dorsale appenninica, specie sulle regioni del versante adriatico: sull’Appennino emiliano-romagnolo si possono distinguere chiaramente due sistemi temporaleschi particolarmente intensi, uno sul Parmense e l’altro in scivolamento tra entroterra imolese e faentino. Sulle Marche un forte temporale sta colpendo il basso maceratese e il fermano, con fenomeni grandinigeni associati, mentre sull’Abruzzo le celle temporalesche hanno ormai raggiunto la fascia costiera. Anche sullasi segnalano focolai temporaleschi, attualmente i più attivi sono sul Foggiano,. Per domani 4 luglio sono previste nel Foggiano pioggie “consistenti” tra le ore 17 e le 20. Sereno invece domenica 5.

Fonte: 3bmeteo