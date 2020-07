“Che ne pensate della situazione rifiuti attuale a Foggia?”

La nostra storia Trash.

Dal mese di aprile di quest’anno abbiamo accolto la sfida mondiale #trashchallenge : individuare un’area sporca della città (nel nostro caso, Foggia) e ripulirla. Ci siamo rimboccati le maniche e, armati di guanti e buste, abbiamo dato inizio a giornate di clean-up che coinvolgono grandi e piccini. Tutto questo nasce per sensibilizzare: Foggia è una città sporca e l’inciviltà è all’ordine del giorno. Guardare e toccare con mano i rifiuti, gesti essenziali per capire a fondo cosa accade, il perchè e come. Pian piano ci siamo estesi, siamo diventati un bel gruppo di giovani, uniti dall’amore verso la cosa pubblica, verso qualcosa che non vogliamo ci spinga a fuggire via. La curiosità, la voglia di informare ed essere informati ci ha spinti a creare questa pagina Facebook dove pubblichiamo costantemente fotografie del nostro operato, il prima e il dopo: le immagini, a volte, possono essere più forti delle parole. (Purtroppo) la raccolta, il gesto di mettere mani tra lo sporco, non ci sono bastati per sopprimere le nostre frustrazioni di giovani.