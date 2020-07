Chiusura gallerie Gargano, Cusmai “Ennesima beffa dell’Anas”

, 03 luglio 2020. “Come rappresentante della Lega di Capitanata, stigmatizzo fortemente l’ennesima beffa ai danni del Gargano ad opera di Anas, che replica esattamente quanto andato in scena lo scorso anno. L’imminente chiusura di ben tre gallerie che da Mattinata conducono a Vieste, vitali per i collegamenti interni e per i flussi turistici, sono un duro colpo alla mobilità e all’economia del nostro territorio; colpo che giunge, peraltro, in un momento di forte depressione economica dovuta al post pandemia. Programmare puntualmente a luglio, momento clou della stagione estiva di cui vive il Gargano, interventi di manutenzione e di efficientamento non è solo ridicolo e surreale, ma significa fare del male al nostro territorio.

Non bastano le decine di cantieri di cui Autostrade per l’Italia ha disseminato l’A14, che – lo ricordo ad Aspi- è arteria fondamentale di collegamento coi nostri territori del Sud, contro i quali si sta battendo il nostro europarlamentare Massimo Casanova. Oggi arriva un’altra doccia fredda da Anas. E’ più che mai urgente un’azione politico-istituzionale per ascrivere a queste due società i danni di un tale scempio: il governatore in carica batta un colpo e accolga l’esortazione dell’on. Casanova a mettere in atto un’azione di risarcimento per i danni che la Puglia, e segnatamente il nostro territorio, stanno subendo”.

Così in una dichiarazione il segretario provinciale Lega Daniele Cusmai.