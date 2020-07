Galatone, incidente sulla SS101: coinvolte 3 auto, 2 feriti

Lecce, 03 luglio 2020. A causa di un incidente, sulla statale 101 “Salentina di Gallipoli” è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione nord, all’altezza del chilometro 27,800 in località Galatone. Il sinistro, le cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre autovetture. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone.

Per ripristinare le regolari condizioni del traffico sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco il personale del 118 e la Polizia stradale. Al momento il traffico viene deviato verso l’uscita obbligatoria di Galatone al km 27,800.

