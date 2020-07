Galleria Mattinata. “Assurda ed incomprensibile la decisione dell’Anas”

Foggia, 03 luglio 2020. «C’è qualcosa di letteralmente incomprensibile nelle scelte compiute dall’Anas. Evidentemente non si ha contezza di quale danno si stia arrecando al comparto turistico del Gargano attraverso la chiusura delle gallerie di Mattinata “San Benedetto”, “Papone” e “Sperlonga”, disposta dal 6 al 10 luglio. Ogni anno si ripresenta lo stesso problema, senza che la Regione Puglia si preoccupi di costruire un’interlozione istituzionale seria con i vertici dell’Anas circa una più intelligente calendarizzazione dei lavori che riguardano infrastrutture strategiche per il turismo del nostro territorio.

I nostri operatori turistici, già fiaccati dalle conseguenze della pandemia, sono dunque costretti a fare i conti con uno scenario che produrrà evidentemente una contrazione degli arrivi, soprattutto in un momento cruciale per la loro attività. Nessuno sottovaluta le esigenze di sicurezza. Ma desta stupore l’idea che l’unico momento per intervenire sia quello della stagione estiva.

Come detto non si tratta di una novità, ma purtroppo di una bruttissima abitudine ormai consolidata. E proprio per questo mi chiedo come sia possibile che la Regione Puglia non abbia ritenuto di definire con Anas un cronoprogramma dei lavori condiviso, rappresentando le esigenze delle comunità del Gargano. È una responsabilità politica grave, soprattutto perché nella fase post-Covid sarebbe stato doveroso dimostrare più attenzione nei confronti della Capitanata e di un settore fondamentale per il tessuto economico provinciale e regionale.

Il turismo, per essere realmente sostenuto, ha bisogno di una migliore politica infrastrutturale rispetto a quella messa in campo sino ad oggi, come questa vicenda dimostra in modo drammatico. È necessario dar vita ad una stagione di governo nuova, in cui a tutti i livelli di rappresentanza vi sia una maggiore autorevolezza istituzionale, finalmente in grado di guidare i processi invece di subirli passivamente».