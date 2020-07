Lucera. Il sindaco Tutolo si è dimesso, si apre la corsa per regionali e comunali

Foggia, 03 luglio 2020. Come aveva lasciato intendere in uno dei suoi recenti video, il sindacosi è dimesso. La scelta è propedeutica alla corsa per le regionali che molto probabilmente avverrà in una lista di Emiliano. “Metto a rischio il mio ruolo di sindaco per vedere Lucera nel mondo”

A Lucera si è intanto avviato il dibattito per la successione, il presidente del consiglio Giuseppe Pitta è indicato come uno dei papabili ma anche lui potrebbe scegliere la competizione per le regionali. Antonio Tutolo era stato eletto al primo turno a maggio del 2019.