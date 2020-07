Manfredonia. “Caro StatoQuotidiano. Il giovedì è un giorno lavorativo, come il venerdì, almeno in tutti i paesi civili. Perchè non è possibile dormire, in un orario normale, diciamo le 23, a causa delle continue emissioni sonore in centro storico?

Vorrei dormire in un orario normale per risvegliarmi in un orario normale, per poter lavorare. L’unica soluzione sono i Carabinieri? Le sanzioni? Le sospensioni delle attività? Grazie“. Francesco, 3 luglio 2020.