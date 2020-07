Manfredonia, 03 luglio 2020. Scena surreale a Siponto, località turistica di Manfredonia.

E’ la sera del 30 giugno 2020, ore 19.30 circa. Una donna porta in braccio un cagnolino, procede con lentezza. Poi, si guarda attorno. Nota che non ci sono persone che possono guardarla. Si avvicina a una villa. Alza l’animale, supera una cancellata con le braccia, e lo lascia all’interno del giardino. Poi l’allontanamento. In corso gli accertamenti. Possibile una denuncia per abbandono di animali alle autorità competenti.

