Manfredonia. Il rischio di schiacciare ‘merda’ è più alto in Corso Manfredi e Villa che in periferia

Manfredonia, 3 luglio 2020. Il rischio di schiacciare ‘merda’ è più alto in Corso Manfredi e Villa Comunale, che in periferia. Questa mattina alle 07.30 circa il responsabile regionale delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia Alessandro Manzella, percorrendo a piedi corso Manfredi si è imbattuto in una scena a dir poco disgustante. Il rischio di schiacciare merda è più alto in Corso Manfredi e Villa Comunale che in periferia, perché sistematicamente tutte le mattine i proprietari di cani, portano in villa comunale “nonostante il divieto” a fare i loro bisogni, completamente liberi, dando fastidio a persone e alla fauna selvatica.

Molti arrivano con la propria auto, con i cani a bordo per liberarli in villa, come fosse un posto prettamente adibito per cani. Tutti hanno il dovere di Collaborare con le istituzioni e forze dell’ordine, ma quando questi mancano.?

Manzella ricorda, che nonostante i cani a sua volta lasciano le foto dei proprietari a terra (come in questo caso molto grande) non si riesca a risalire allo sporcaccione.