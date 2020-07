Manfredonia, “solo” distacco di pannelli del controsoffitto: la biblioteca è agibile secondo le restrizioni sanitarie correnti

COSI’ dalla direzione delle Civiche biblioteche riunite di Manfredonia allocate nell’antico palazzo trecentesco dei Celestini, in corso Manfredi. Alcuni post pubblicati da vari social, aveva lanciato l’allarme sull’agibilità della biblioteca. “Un allarme del tutto ingiustificato – ribadisce la direttrice della biblioteca – dal momento che non di un crollo del soffitto si è trattato, che sarebbe stata cosa grave, bensì, come detto, del distacco di alcuni pannelli. Un problema che in ogni caso e in via del tutto precauzionale, ci ha costretti a interdire al pubblico quella sala in cui non è stato possibile effettuare i lavori di ripristino del controsoffitto per via della sopraggiunta pandemia del Covid-19 che ha bloccato anche l’attività del comune. La sala del fondo locale rimane chiusa anche dopo la ripresa della normale attività della biblioteca come da ordinanza regionale, già da dopo il 25 giugno scorso, in attesa che il danno venga riparato”.